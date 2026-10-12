OM : Højbjerg à la Juve, transfert validé

OM : Højbjerg à la Juve, transfert validé

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parHadrien Rivayrand
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L’OM va encore devoir se séparer de certains joueurs majeurs cet hiver lors du mercato. Pierre-Emile Højbjerg est notamment poussé vers la sortie.
L’Olympique de Marseille aura encore beaucoup de travail cet hiver sur le marché des transferts. La direction du club phocéen doit plus que jamais vendre, sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de l’UEFA et de la DNCG. Parmi les joueurs susceptibles de partir figure Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain danois était déjà proche de la sortie il y a quelques semaines, mais avait finalement décidé de rester à l’OM. Depuis, la situation a quelque peu évolué, d’autant que l’ancien joueur de Tottenham est toujours poussé vers la sortie. Heureusement pour lui, une belle opportunité pourrait bientôt se présenter.

Højbjerg, la Juve ferait un bon coup ? 

Selon la presse italienne, la Juventus est en effet plus que jamais intéressée par le recrutement de Højbjerg. L’OM doit vendre, tandis que le club piémontais cherche à renforcer son milieu de terrain. Pour Nicklas Bendtner, ancien attaquant de la Vieille Dame, l’arrivée de l’international danois représenterait une réelle plus-value pour l’effectif de Luciano Spalletti. Lors d’un échange avec Gianluca Di Marzio, Bendtner a notamment déclaré au sujet de son compatriote :
« Il a fait son trou en Angleterre. Il joue désormais en France, à l’Olympique de Marseille, et est le capitaine de sa sélection nationale. La Juve est clairement en phase de reconstruction et ce serait intéressant de le voir là-bas. Mais par rapport à l’époque où j’y étais, aujourd’hui, tout est très différent. »

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Højbjerg est actuellement estimé à quelque 10 millions d’euros. L’OM souhaite alléger sa masse salariale et pourrait donc se montrer ouvert aux négociations. La Juventus en est consciente et cherche désormais la meilleure formule pour parvenir à ses fins. En attendant, le Danois devra élever son niveau de jeu, tout comme ses coéquipiers, afin de terminer l’année 2026 de la meilleure manière possible et de permettre aux Phocéens d’aborder la suite de la saison avec davantage de sérénité.
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Derniers commentaires

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

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ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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