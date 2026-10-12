OM : La moitié de l'équipe envoyée en Ligue 2

OM : La moitié de l'équipe envoyée en Ligue 2

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parCorentin Facy
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L’OM s’est imposé à Troyes dimanche soir mais pour un jeu spectaculaire, les supporters olympiens devront patienter. La faute à un effectif qui manque cruellement de qualité selon Eric Di Meco.
L’Olympique de Marseille est sorti de la zone de relégation et c’est un premier soulagement pour les suiveurs du club phocéen. Il en faudra toutefois davantage, à terme, pour se satisfaire de prestations aussi insipides que celle livrée par l’équipe de Bruno Genesio à Troyes. Face à un promu assez limité, l’OM a eu toutes les peines du monde à s’imposer, livrant une bien pâle copie. Au-delà du collectif, ce sont les individualités qui inquiètent. Au micro de RMC, Eric Di Meco a poussé un véritable coup de gueule à ce sujet. Selon le champion d’Europe 1993 sous les couleurs marseillaises, la moitié de l’équipe actuelle n’aurait même pas le niveau d’évoluer en Ligue 1 sans l’arrêt Bosman, qui permet aux joueurs français d’évoluer librement à l’étranger.

Le coup de gueule de Di Meco sur l'OM

« S’il n’y a pas l’arrêt Bosman, la moitié des joueurs de l’OM joueraient en deuxième division, ils ne joueraient pas en Ligue 1. Si les meilleurs joueurs français étaient en France, les mecs qui jouent à l’OM seraient en Ligue 2 voire en Ligue 3 » s’est indigné le consultant de Rothen s’enflamme, un brin dépité par le niveau des joueurs qui composent l’effectif olympien. Eric Di Meco demande surtout à ce que l’on fasse davantage confiance aux jeunes en cette période de crise, à l’instar d’Abdallah, Bezahaf et Kamissoko, utilisés à Troyes dimanche et qui n’ont pas fait tâche dans le collectif marseillais.
« On nous explique tout le temps qu’il n’y a pas de jeune à Marseille, qu’on ne peut pas faire jouer les jeunes… Il y a eu une période où, en effet, il y avait des centres de formation qui étaient en avance. Mais à l’OM, ça travaille bien ! Ils ont gagné la Gambardella il y a deux ou trois ans. Le problème c'est que des équipes comme Rennes, eux ils font jouer les jeunes très rapidement. Rappelez-vous des deux frères Doué, Camavinga, Jacquet, Tel… A l’OM, on veut des noms, des mecs qu’on paie 30 millions d’euros. A l’époque, on ne faisait même pas jouer Kamara ou Lopez car on préférait faire venir Strootman ! C’est ça le problème… Quand l’équipe va mal, tu fais jouer des jeunes » a ajouté Eric Di Meco.

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Confronté à un effectif restreint en qualité et en quantité, Bruno Genesio a n’a de toute façon pas d’autre choix que de lancer des jeunes. Il faut maintenant espérer pour l’OM qu’ils contribuent à remonter le niveau global de l’équipe, classée 13e de Ligue 1 après 7 journées.
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au 140 douzième coup c la faute à l'arbitrage ne t'en déplaise : il y avait le contrat Kahusak sur sa gueule , ce putain de corse / boucher .

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ne parle pas avec ce cinglé , ça vaut pas un pet de lapin .

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