Argentine-Egypte : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

L'OL, le PSG et les autres, il veut tout arrêter

Bientôt, ça va aussi être la faute de la LFP si textor s est endetté avec sa holding, ses choix stratégiques pourris et sa gestion nébuleuse qui ont mis l ol au fond du trou 😂 par contre, ça crachait pas sur les décisions de la ligue quand ça tournait bien à l ol dans les années 2000 😂