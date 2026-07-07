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Argentine-Egypte : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202607 juil. , 16:36
parCorentin Facy
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Huitième de finale du Mondial 2026
Argentine : Martinez, Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Enzo, Almada, Messi, J.Alvarez
Egypte : Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathy, Hafez, Lasheen, Attia, M.Salah, Ashour, Ziko, Marmoush
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Impossible puisque 3 semaines est le minimum syndical ...

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C'est toujours mieux que l'autre malade de tagliafico qui prend 2 rouges en 4 jours.

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@alex Quand tu vois les blases de ceux qui pensent cela, comment dire :-)

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Bientôt, ça va aussi être la faute de la LFP si textor s est endetté avec sa holding, ses choix stratégiques pourris et sa gestion nébuleuse qui ont mis l ol au fond du trou 😂 par contre, ça crachait pas sur les décisions de la ligue quand ça tournait bien à l ol dans les années 2000 😂

OL : Un joueur « inestimable » refuse tout transfert

@MajorTom Je salue l'hameçon et le pêcheur ^^

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