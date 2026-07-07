Ce joueur est trop fort, l'ASSE va le sacrifier

L’ASSE joue gros cet été sur le marché des transferts. Le club stéphanois sait notamment qu’il devra réaliser certains sacrifices. Augustine Boakye est concerné.

L’ AS Saint-Étienne sera une candidate déclarée à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts disposent d’un effectif de qualité et d’un budget leur permettant d’afficher de grandes ambitions. La concurrence sera néanmoins importante, et les pensionnaires de Geoffroy-Guichard devront réussir leur mercato estival.

Tout est encore assez calme dans le Forez pour le moment, même si du mouvement est attendu rapidement. L’ASSE a en effet besoin de liquidités et plusieurs joueurs importants de l’effectif stéphanois pourraient prochainement partir. C’est notamment le cas du Ghanéen Augustine Boakye.

Boakye et l'ASSE, ça sent la fin

S’il est un élément apprécié et important à Saint-Étienne, le joueur offensif de 25 ans est plus que jamais susceptible de quitter le club cet été. C’est en tout cas ce qu’annonce Le Progrès. Le média indique que les Verts souhaitent profiter de sa belle valeur marchande, estimée à 6 millions d’euros, pour réaliser une vente.

La saison dernière, Boakye avait montré de belles qualités, disputant 31 rencontres ainsi que deux matches de barrages, pour un bilan de 5 buts et 9 passes décisives. Des performances qui lui ont notamment permis d’intégrer le groupe du Ghana pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

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À l’instar de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, Boakye ne sera pas retenu cet été en cas d’offre intéressante. Plusieurs clubs pourraient d’ailleurs se positionner sur son profil à son retour de vacances.