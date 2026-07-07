La FIFA désigne cinq arbitres argentins, la France tremble

La FIFA désigne cinq arbitres argentins, la France tremble

Equipe de France07 juil. , 19:30
parCorentin Facy
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Alors que le Français François Letexier était à l’arbitrage du match entre l’Argentine et l’Egypte ce mardi soir, cinq arbitres argentins ont été désignés par la FIFA pour arbitrer France-Paraguay en quart de finale.
L’équipe de France et l’Argentine sont certainement les deux sélections qui se détestent le plus depuis maintenant quatre ans. La victoire des Bleus contre l’Albiceleste en 2018 a lancé une vraie rivalité, qui s’est largement accentuée après le sacre des coéquipiers de Lionel Messi face à ceux de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde 2022. L’après-match a accentué la haine entre les deux pays avec notamment les insultes racistes d’Enzo Fernandez et d’autres joueurs argentins à l’égard de l’équipe de France.
La désignation de François Letexier, arbitre français, pour Argentine-Egypte avait donc créé une certaine tension dans le clan argentin. Sentiment similaire pour les Français, qui viennent d’apprendre que cinq arbitres de nationalité argentine ont été désignés pour arbitrer le choc entre la France et le Maroc en quart de finale du Mondial jeudi soir. Facundo Tello a en effet été choisi pour être l’arbitre de la rencontre et il sera accompagné de quatre de ses compatriotes, notamment à la VAR. Il s’agira de son troisième match lors de cette Coupe du monde 2026 aux Amériques après avoir arbitré Afrique du Sud-Corée du Sud et Canada-Bosnie.

4 Argentins au sifflet pour France-Maroc

Son CV est impeccable comme le souligne RMC avec plus de 430 matchs dirigés, dont la finale de la Copa Libertadores 2024 entre l’Atlético Mineiro et Botafogo. Pour les Bleus, ce sera en revanche une grande première puisque ce France-Paraguay sera le premier match de l’équipe de France que Facundo Tello dirigera. Sur les réseaux sociaux, la crainte est montée d’un cran chez les supporters français à l’idée de voir cinq arbitres argentins aux manettes pour ce quart de finale. Mais après l’arbitrage exécrable de l’Ouzbek Ilgiz Tantashev face au Paraguay (1-0) en huitième de finale, il sera de toute façon difficile de faire pire pour nos Bleus.

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Le rat c 3 ainsi ke tte ta mifa imbécile rageux

Le miracle argentin, merci Messi

Tu sais ce que c'est un fractionné ? ^^ Bref... demande donc à un préparateur physique... ce qu'il en pense. Mdr

Le miracle argentin, merci Messi

Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

Entièrement d'accord avec la Juve vous surpayer des tocards et vous croyez les refourguer aux autres à 1 prix vraiment débile

Le miracle argentin, merci Messi

mais c'est à toi d'aller te renseigner rémi l'inculte... Un préparateur sportif pourra t'expliquer qu'un sportif après 40ans peut bien répéter les efforts, notamment d'endurance tant que ca demande pas trop d'explosivité ! Tu fais expres d'etre con à ce point? Y'a eu plein de sportifs de haut niveau qui ont continué leur carrière a plus de 40ans et tu viens nous expliquer que c'est impossible mdr

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