La FIFA désigne cinq arbitres argentins, la France tremble

Alors que le Français François Letexier était à l’arbitrage du match entre l’Argentine et l’Egypte ce mardi soir, cinq arbitres argentins ont été désignés par la FIFA pour arbitrer France-Paraguay en quart de finale.

L’équipe de France et l’Argentine sont certainement les deux sélections qui se détestent le plus depuis maintenant quatre ans. La victoire des Bleus contre l’Albiceleste en 2018 a lancé une vraie rivalité, qui s’est largement accentuée après le sacre des coéquipiers de Lionel Messi face à ceux de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde 2022. L’après-match a accentué la haine entre les deux pays avec notamment les insultes racistes d’Enzo Fernandez et d’autres joueurs argentins à l’égard de l’équipe de France.

La désignation de François Letexier, arbitre français, pour Argentine-Egypte avait donc créé une certaine tension dans le clan argentin. Sentiment similaire pour les Français, qui viennent d’apprendre que cinq arbitres de nationalité argentine ont été désignés pour arbitrer le choc entre la France et le Maroc en quart de finale du Mondial jeudi soir. Facundo Tello a en effet été choisi pour être l’arbitre de la rencontre et il sera accompagné de quatre de ses compatriotes, notamment à la VAR. Il s’agira de son troisième match lors de cette Coupe du monde 2026 aux Amériques après avoir arbitré Afrique du Sud-Corée du Sud et Canada-Bosnie.

4 Argentins au sifflet pour France-Maroc

Son CV est impeccable comme le souligne RMC avec plus de 430 matchs dirigés, dont la finale de la Copa Libertadores 2024 entre l’Atlético Mineiro et Botafogo. Pour les Bleus, ce sera en revanche une grande première puisque ce France-Paraguay sera le premier match de l’équipe de France que Facundo Tello dirigera. Sur les réseaux sociaux, la crainte est montée d’un cran chez les supporters français à l’idée de voir cinq arbitres argentins aux manettes pour ce quart de finale. Mais après l’arbitrage exécrable de l’Ouzbek Ilgiz Tantashev face au Paraguay (1-0) en huitième de finale, il sera de toute façon difficile de faire pire pour nos Bleus.