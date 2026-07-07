Angleterre : Jude Bellingham renverse les tabloïds

Accusé par les tabloïds anglais d'instaurer une mauvaise ambiance chez les Three Lions avant la Coupe du monde 2026, Jude Bellingham a parfaitement répondu aux attentes depuis le début de la compétition.

Membre du club sélect des superstars du Real Madrid , Jude Bellingham est devenu très jeune un incontournable du football mondial. De quoi régaler l'Angleterre qui a vu l'émergence d'un immense talent devenir un joueur majeur de la sélection britannique. Avec déjà 53 sélections à seulement 23 ans, le natif de Stourbridge a longtemps mis tout le monde d'accord. Jusqu'à ces quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde.

Sa présence dans le groupe de Thomas Tuchel a été remise en question par les tabloïds anglais, certains demandant carrément à ce que le sélectionneur des Three Lions ne le convoque pas pour participer au Mondial sur le continent américain. Avec le recul, c'était une hérésie.

J. Bellingham Angleterre • Âge 23 • Milieu UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 5 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Jude Bellingham met tout le monde d'accord

Car oui, Jude Bellingham a parfaitement répondu aux attentes et aux exigences du plus haut niveau international. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive depuis le début de la compétition, il est indéniablement l'un des artisans majeurs de la réussite de la sélection britannique depuis le début de la compétition. Auteur d'un match très remarqué face au Panama lors de la victoire 0-2 en poules avec un but et une passe décisive, la star du Real Madrid a récidivé en inscrivant un doublé face au Mexique dans un match ô combien compliqué.

Autant de prestations réussies qui arrivent après la une du Daily Mail, qui titrait « Laissez Jude à la maison ! », Jude Bellingham a provoqué un retour de karma. Pour la gouverne des médias anglais, ces derniers ont publié ce genre de titres à un moment où il enchainait les prestations plus compliquées avec la sélection anglaise. Aujourd'hui, il porte toute une nation, signe que les choses peuvent vite changer dans le football.