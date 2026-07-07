Angleterre : Jude Bellingham renverse les tabloïds

C'est toujours mieux que l'autre malade de tagliafico qui prend 2 rouges en 4 jours.
@alex Quand tu vois les blases de ceux qui pensent cela, comment dire :-)
Bientôt, ça va aussi être la faute de la LFP si textor s est endetté avec sa holding, ses choix stratégiques pourris et sa gestion nébuleuse qui ont mis l ol au fond du trou 😂 par contre, ça crachait pas sur les décisions de la ligue quand ça tournait bien à l ol dans les années 2000 😂
@MajorTom Je salue l'hameçon et le pêcheur ^^
Une doublure qui peut exploser a ce prix la ya pas grand risque
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🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: This was published by The Daily Mail before the World Cup began. He's now on 4 goals and 1 assist in just 5 games.