Mondial 2026 : L'Argentine au bord du précipice

Enorme surprise dans le huitième de finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine et l’Egypte.

Malgré son statut d’immense favori, l’Albiceleste est menée par les coéquipiers de Mohamed Salah à la pause (1-0). Une surprise d’autant plus grande que Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire du Mondial, a raté un penalty seulement 5 minutes après l’ouverture du score de Ibrahim. L’Argentine a encore une mi-temps pour tenter de sauver sa peau dans cette Coupe du monde alors que son élimination ferait office d’un véritable coup de tonnerre.