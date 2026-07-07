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Mondial 2026 : L'Argentine au bord du précipice

Mondial 202607 juil. , 18:57
parCorentin Facy
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Enorme surprise dans le huitième de finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine et l’Egypte.
Malgré son statut d’immense favori, l’Albiceleste est menée par les coéquipiers de Mohamed Salah à la pause (1-0). Une surprise d’autant plus grande que Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire du Mondial, a raté un penalty seulement 5 minutes après l’ouverture du score de Ibrahim. L’Argentine a encore une mi-temps pour tenter de sauver sa peau dans cette Coupe du monde alors que son élimination ferait office d’un véritable coup de tonnerre. 
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Derniers commentaires

Le miracle argentin, merci Messi

Un sportif de haut niveau à 39 ans ? Imposssible ! Mdr En 98... les Français avaient des crampes et ils étaient bien fatigués. Tu n'as qu'à revoir les matchs. D'ailleurs... je ne me souvient pas qu'il y ait eu un joueur de 39 ans dans cet équipe de FRance.

Le miracle argentin, merci Messi

"D'ailleurs... la répétition de courses est impossible à répéter quand tu as déjà un match de deux heures dans les jambes tel que celui contre le Cap-Vert. Tu peux te renseigner !... et tu verra que physiologiquement... sans dopage... tu ne peux pas." Mais biensur c'est impossible meme si plein d'athletes le font, comme les marathoniens... mais rémi a décreter que c'est impossible lol Tu vis vraiment dans ton monde et prend jamais en compte les explications des grand ! Opta t'a expliqué que messi est le joueur qui court le moins de la coupe du monde lol Allez continue à délirer ! monsieur est désormais aussi spécialistes sur le physique des sportifs mdr

Le miracle argentin, merci Messi

Rémi tu avais une dispense de sport depuis tes 7 ans jusqu'à la fin de ta courte scolarité! Qu'est ce que tu y connais en sport et en course !!!!

Le miracle argentin, merci Messi

D'accord Rémi, c'est logique ce que tu dis, des sportifs de très haut niveau ne peuvent pas enchainer deux matchs tous les 3 ou 4 jours !! C'est pourtant ce qu'ils font toute l'année en club lol Donc selon la logique de rémi, Les joueurs de l'edf en 98 étaient de gros dopés, puisqu'après le match contre l'italie qui a finit au pénalty, ca ne les a empeché de courir comme des lapins 3 jours après SI rémi décide que c'est impossible c'est que ca doit l'etre mdr

Le miracle argentin, merci Messi

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