OM : Karim Diop à Marseille, l’offre est envoyée !

Très actif dans le mercato des jeunes joueurs en post-formation (Nadir, Bakola, Vaz), l’OM a identifié sa nouvelle cible en Italie. Le club phocéen est très intéressé par Karim Diop, l’espoir italien de la Sampdoria.

Le mercato hivernal promet d’être mouvementé à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen se prépare à se faire attaquer pour ses pépites Robinio Vaz et Darry Bakola. Les deux joueurs de 19 ans, qui ont pourtant la confiance de Roberto De Zerbi cette saison, refusent de prolonger leur contrat qui expire respectivement en 2028 et en 2027. Une situation que Pablo Longoria et Medhi Benatia traitent sans paniquer, avec la ferme intention de vendre les deux joueurs pour plus de 20 millions d’euros chacun s’ils refusent de prolonger.

Un intérêt concret de l'OM pour Karim Diop

Dans le même temps, l’OM scrute le marché européen pour dénicher les pépites de demain. Et selon la presse italienne, le profil de Karim Diop a été identifié par l’état-major de l’Olympique de Marseille. A en croire les informations relayées par Sampdorianews, l’état-major phocéen est très intéressé par le défenseur de 16 ans, qui a fait ses débuts en Primavera à seulement 15 ans et 5 mois.

« Le physique imposant et la maturité défensive de ce défenseur né en 2009 ont fortement impressionné le club français » ajoute le média spécialisé, qui explique par ailleurs que l’Olympique de Marseille a l’intention de passer à l’offensive dès le début du mercato d’hiver pour tenter de doubler la concurrence, très présente sur ce dossier notamment en Italie. Le Genoa a notamment tenté de recruter Karim Diop, en fin de contrat avec la Sampdoria en juin 2026. Mais le club entraîné par Daniele De Rossi avait été repoussé l’été dernier puisque la Sampdoria espère encore convaincre Karim Diop de prolonger.