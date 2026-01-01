ICONSPORT_279966_0064

OM : Karim Diop à Marseille, l’offre est envoyée !

OM01 janv. , 16:00
parCorentin Facy
0
Très actif dans le mercato des jeunes joueurs en post-formation (Nadir, Bakola, Vaz), l’OM a identifié sa nouvelle cible en Italie. Le club phocéen est très intéressé par Karim Diop, l’espoir italien de la Sampdoria.
Le mercato hivernal promet d’être mouvementé à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen se prépare à se faire attaquer pour ses pépites Robinio Vaz et Darry Bakola. Les deux joueurs de 19 ans, qui ont pourtant la confiance de Roberto De Zerbi cette saison, refusent de prolonger leur contrat qui expire respectivement en 2028 et en 2027. Une situation que Pablo Longoria et Medhi Benatia traitent sans paniquer, avec la ferme intention de vendre les deux joueurs pour plus de 20 millions d’euros chacun s’ils refusent de prolonger.

Un intérêt concret de l'OM pour Karim Diop

Dans le même temps, l’OM scrute le marché européen pour dénicher les pépites de demain. Et selon la presse italienne, le profil de Karim Diop a été identifié par l’état-major de l’Olympique de Marseille. A en croire les informations relayées par Sampdorianews, l’état-major phocéen est très intéressé par le défenseur de 16 ans, qui a fait ses débuts en Primavera à seulement 15 ans et 5 mois.

Lire aussi

15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer
OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prixOM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix
« Le physique imposant et la maturité défensive de ce défenseur né en 2009 ont fortement impressionné le club français » ajoute le média spécialisé, qui explique par ailleurs que l’Olympique de Marseille a l’intention de passer à l’offensive dès le début du mercato d’hiver pour tenter de doubler la concurrence, très présente sur ce dossier notamment en Italie. Le Genoa a notamment tenté de recruter Karim Diop, en fin de contrat avec la Sampdoria en juin 2026. Mais le club entraîné par Daniele De Rossi avait été repoussé l’été dernier puisque la Sampdoria espère encore convaincre Karim Diop de prolonger.
Six mois plus tard, ce n’est toujours pas le cas et l’OM souhaite en profiter pour frapper un grand coup dans sa quête de joueurs à développer dans le but de réaliser ensuite une forte plus-value comme ce pourrait être le cas avec Darryl Bakola et Robinio Vaz. De son côté, le joueur pourrait voir d’un très bon oeil la possibilité de rejoindre un entraîneur tel que Roberto De Zerbi, réputé utiliser massivement les jeunes, y compris dans les grands matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, un miracle médical pour le Real Madrid

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

PSG : Le malaise Barcola affole le mercato

Capture d’écran 2026-01-01 à 16.21.20
FC Nantes

Rémy Cabella signe au FC Nantes (officiel)

Fil Info

01 janv. , 17:00
Kylian Mbappé, un miracle médical pour le Real Madrid
01 janv. , 16:30
PSG : Le malaise Barcola affole le mercato
01 janv. , 16:19
Rémy Cabella signe au FC Nantes (officiel)
01 janv. , 15:30
Objectif Mondial, Mateta fonce vers un grand d’Europe
01 janv. , 15:10
PL : De Zerbi ou Rosenior, Chelsea en panique
01 janv. , 14:50
Nantes : Ahmed Kantari recrute son ancienne pépite
01 janv. , 14:30
Paris lâche 23 ME pour le buteur à la mode en Ligue 1
01 janv. , 14:00
Gabon : Le gouverment vire le staff et Aubameyang

Derniers commentaires

OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?

Venez on se relit tous avant de publier.

PL : De Zerbi ou Rosenior, Chelsea en panique

RDZ est un entraîneur qui recherche des choses qui lui ressemblent : soleil et passion. En gros pour chelsea c'est mort ^^

L'OM brutalement stoppé dans le dossier Carrascal

Terminus, tout le monde descend. Nous sommes arrivés gare saint charles

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Si vous pouviez éviter d'envoyer le ballon d'or virtuel ce serait sympa. Merci

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Quand on parade en bus a impériale pour une coupe de la ligue Pitch, on la ferme et on respecte l'invitation parisienne au trophée du champion. On vous donne l'opportunité de rêver a un titre, alors ne fais pas le rabat-joie sur le thème du budget. Cannet en roussillon, andrezieux, Carquefou, annecy et d'autres ont démonté ton argument. Et tu le sais champion.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading