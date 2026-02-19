Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

Bah si mon club doit se faire sanctionner, qu'il se fasse sanctionner mais pas par des coups de règles sur les doigts comme c'est le cas actuellement lors de sanctions de l'UEFA. Avec le temps tu es devenu tellement con toi, c'est un truc de fou ! Dès qu'on dit un truc sur ton club on croirait voir une vierge effarouchée qui a ses ragnagnas et qui devient susceptible au possible. Tu es tellement subjectif que ça ne te viens pas à l'esprit que certaines personnes ne sont pas forcément dans la moquerie/troll envers ton club et peuvent essaye d'être un minimum objectif.
surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !
fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi
On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.
Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
KÖHN REPOUSSE LE PÉNALTY DE VITINHA 😱 Monaco mène 2-0 face au PSG, et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT 🥵 #ASMPSG | #UCL