Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

En manque de réalisme offensif, le Paris Saint-Germain n’est pas non plus en réussite sur penalty. Les statistiques des Parisiens baissent dans cet exercice à cause des échecs de Vitinha et d’Ousmane Dembélé ces derniers mois.

C’est un raté sans grande conséquence pour le Paris Saint-Germain . Il n’empêche que mardi soir, lors du barrage aller de Ligue des Champions remporté à Monaco (2-3), Vitinha a encore manqué un penalty. Le milieu de terrain a vu le gardien monégasque Philipp Köhn repousser sa tentative croisée. Ce n’est pas la première fois puisque le Portugais avait déjà connu un échec lors de la séance de tir au but de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4-3 tab), quelques mois après celui manqué face aux Gunners d’Arsenal (2-1) en demi-finale retour de la Ligue des Champions la saison dernière.

L’ancien joueur du FC Porto contribue ainsi à la mauvaise statistique de son équipe. Cette saison, les Parisiens n’ont réussi que 5 penalties sur 9 tentés toutes compétitions confondues, soit un pourcentage de réussite de 56%. C’est nettement en dessous des 83% de la saison dernière (10 sur 12). Le champion d’Europe a certes remporté les séances de tirs au but disputées, notamment grâce aux grandes performances de ses gardiens. Mais il est clair que les hommes de Luis Enrique ont du mal dans l’exercice des penalties. Manifestement, l’entraîneur parisien avait déjà fait le constat il y a quelques mois.

Car contrairement à la saison dernière, durant laquelle Vitinha était le tireur numéro 1, l’Espagnol choisit désormais un joueur avant chaque rencontre. Son choix profite parfois à Ousmane Dembélé, en échec contre Newcastle (1-1) le 28 janvier dernier, ou lors de la séance de tirs au but face à Flamengo (1-1, 2-1 tab) en Coupe Intercontinentale près d’un mois plus tôt. D’après L’Equipe, les Parisiens travaillent pourtant les penalties à chaque entraînement. Mais leur manque d’efficacité offensive provoque peut-être un manque de confiance devant le gardien adverse. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain devra vite trouver la solution.