L’OM valide deux énormes départs, stupeur totale

OM30 déc. , 8:00
parCorentin Facy
L’OM s’apprête à surprendre tout le monde lors de ce mercato hivernal avec les départs probables de Darryl Bakola, courtisé en Italie, mais aussi de Robinio Vaz. Les deux joueurs sont pourtant très appréciés des supporters et de Roberto De Zerbi.
Medhi Benatia en a fait l’un de ses chantiers lors de son arrivée à l’Olympique de Marseille et son travail porte enfin ses fruits : des jeunes de la formation et de la préformation parviennent à éclore au point d’être utilisés en Ligue 1 et en Ligue des Champions par Roberto De Zerbi. En dehors de Bilal Nadir, qui a déjà 22 ans, les exemples les plus frappants cette saison sont ceux de Darryl Bakola et de Robinio Vaz.
Âgés de 18 ans, les deux jeunes Marseillais sont très appréciés de Roberto De Zerbi, qui n’a pas hésité à les lancer dans certains grands matchs depuis le début de la saison. Contre toute attente, leur avenir pourrait néanmoins s’écrire loin de Marseille selon Foot Mercato. Et pour cause, le média spécialisé affirme que Darryl Bakola n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation de l’OM alors que son bail actuel court jusqu’en 2027.

L'OM prêt à vendre Bakola et Vaz cet hiver

Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent écrire l’avenir de l’OM avec Bakola mais s’il tarde trop, « un départ hivernal est clairement envisagé » selon le média spécialisé alors que la Juventus Turin a notamment manifesté son intérêt pour le recruter. La situation de Robinio Vaz est assez similaire. L’attaquant aux 4 buts et aux 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison est lui lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028, ce qui laisse un peu plus de marge aux dirigeants phocéens.
Cela étant, Pablo Longoria n’apprécie que très peu de voir son attaquant temporiser alors qu’il dispose d’une offre de prolongation depuis plusieurs semaines. C’est la raison pour laquelle l’OM pourrait accepter une offre dès le mois de janvier pour le vendre « si une offre intéressante » arrive. Le puissant attaquant franco-sénégalais est très apprécié des scouts européens et dispose de réels intérêts en Allemagne et en Angleterre.
Ces deux départs potentiels ne manqueraient pas de susciter le choc et la déception chez les supporters de l’OM, où l’on ne peut pas imaginer un instant que deux jeunes aussi prometteurs puissent quitter Marseille avant même d’avoir réellement gagné leur place de titulaire. A n’en pas douter, les dirigeants de l’actuel 3e de Ligue 1 jouent très gros sur ces deux dossiers et n’auront pas le droit à l’erreur, sans quoi les supporters risquent de ne pas leur pardonner.

