OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Mécontent du jeu pratiqué par l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a identifié un chaînon manquant dans son équipe. L’entraîneur marseillais réclame la signature d’un milieu offensif. D’où les pistes révélées ces dernières semaines.

Roberto De Zerbi ne changera pas. Réputé perfectionniste, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne peut se contenter de résultats satisfaisants. Le club phocéen occupe la troisième place de Ligue 1 après 16 journées et se dirige vers un accès en barrages de la Ligue des Champions. Mais l’Italien met l’accent sur le contenu insuffisant. A ses yeux, le vice-champion de France ne produit pas le jeu espéré, notamment dans les sorties de balle à partir de la défense. Une difficulté peut-être liée au manque pointé en conférence de presse début décembre.

De Zerbi a tout essayé

« Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de numéro 10 », regrettait Roberto De Zerbi après avoir testé plusieurs joueurs dans ce rôle. Angel Gomes, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Bilal Nadir, Darryl Bakola… Tous ont été utilisés derrière l’avant-centre sans donner entière satisfaction sur la durée. Cet hiver, le coach marseillais attend donc la signature d’un meneur de jeu. Une demande validée par ses dirigeants qui font de cette recherche une priorité, précise le journal L’Equipe. Cette information confirme la tendance aperçue à travers les pistes révélées depuis quelques semaines.

L’Olympique de Marseille s’intéresse à des joueurs capables d’orchestrer le jeu à l’image du Colombien Jorge Carrascal (27 ans, Flamengo) et du Serbe Lazar Samardzic (23 ans, Atalanta Bergame), deux dossiers apparemment trop compliqués, tandis que la piste menant à l’Angevin Himad Abdelli (26 ans) semble plus abordable malgré la concurrence de l’Olympique Lyonnais. Rappelons tout de même que le président Pablo Longoria a lui-même indiqué que le club devait vendre ses indésirables avant d’envisager le moindre recrutement pendant ce mois de janvier.