rennes des problemes dans le vestiaire beye sera sans pitie iconsport 266745 0731 397790

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

OM19 févr. , 15:30
parEric Bethsy
1
Présenté ce jeudi à la presse, Habib Beye a rapidement identifié les besoins de l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur phocéen compte bien ramener le calme au sein du vestiaire.
Avec une seule séance d’entraînement à la Commanderie, Habib Beye n’a pas fait de folles promesses lors de sa présentation. Pour la préparation du match à Brest vendredi, Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille s’appuiera sur le travail effectué avant son arrivée. On parle bien de l’aspect sportif. Car pour le reste, le successeur de Roberto De Zerbi va changer pas mal de choses. A commencer par l’ambiance explosive imposée par l’Italien.

Beye va calmer l'OM

« On est tous différents en tant que coachs, a comparé Habib Beye. Je me souviens que Pape Diouf, qui était mon père spirituel, me disait toujours : "quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul". Ce club vous amène dans des émotions immenses, mais de temps en temps il faut être capable de rester froid, calme et serein. Après, c'est lié à chaque profil, à chaque personne. Je suis quelqu'un d'assez calme. Par moments, je peux être volcanique dans l'entraînement et sur le terrain. Mais je crois que c'est lié aux émotions que vous vivez avec votre équipe. »
« Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur type pour faire en sorte que le club et l'équipe soient performants. Bien sûr qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. J'ai dit aux joueurs qu'on allait travailler ensemble pour être dans la même direction. Cela va leur permettre d'évoluer en sécurité, peut-être moins sous pression que ce qu'ils vivent actuellement. Il faut être serein et posé. Dans ce qu'on a défini avec les dirigeants, c'est d'apaiser le contexte mais il restera volcanique quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas changer l'état d'esprit de ce club et c'est ce qui en fait sa beauté », a nuancé l’ancien coach du Stade Rennais.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0061 (1)
OM

OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis

Dro Fernandez
PSG

25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud

Fonseca OL
OL

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

real saka envoie un message a mbappe ca promet iconsport 256473 0045 390920
Premier League

Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !

Fil Info

19 févr. , 17:30
OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis
19 févr. , 17:00
25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud
19 févr. , 16:40
OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG
19 févr. , 16:38
Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !
19 févr. , 16:30
LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
19 févr. , 16:20
L'UEFA enfonce l'OM
19 févr. , 16:00
Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent
19 févr. , 15:00
Strasbourg-OL, la nouvelle guerre qui excite la Ligue 1

Derniers commentaires

L'UEFA enfonce l'OM

Bah si mon club doit se faire sanctionner, qu'il se fasse sanctionner mais pas par des coups de règles sur les doigts comme c'est le cas actuellement lors de sanctions de l'UEFA. Avec le temps tu es devenu tellement con toi, c'est un truc de fou ! Dès qu'on dit un truc sur ton club on croirait voir une vierge effarouchée qui a ses ragnagnas et qui devient susceptible au possible. Tu es tellement subjectif que ça ne te viens pas à l'esprit que certaines personnes ne sont pas forcément dans la moquerie/troll envers ton club et peuvent essaye d'être un minimum objectif.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading