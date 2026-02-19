Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

Présenté ce jeudi à la presse, Habib Beye a rapidement identifié les besoins de l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur phocéen compte bien ramener le calme au sein du vestiaire.

Avec une seule séance d’entraînement à la Commanderie, Habib Beye n’a pas fait de folles promesses lors de sa présentation. Pour la préparation du match à Brest vendredi, Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille s’appuiera sur le travail effectué avant son arrivée. On parle bien de l’aspect sportif. Car pour le reste, le successeur de Roberto De Zerbi va changer pas mal de choses. A commencer par l’ambiance explosive imposée par l’Italien.

Beye va calmer l'OM

« On est tous différents en tant que coachs, a comparé Habib Beye. Je me souviens que Pape Diouf, qui était mon père spirituel, me disait toujours : "quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul". Ce club vous amène dans des émotions immenses, mais de temps en temps il faut être capable de rester froid, calme et serein. Après, c'est lié à chaque profil, à chaque personne. Je suis quelqu'un d'assez calme. Par moments, je peux être volcanique dans l'entraînement et sur le terrain. Mais je crois que c'est lié aux émotions que vous vivez avec votre équipe. »

« Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur type pour faire en sorte que le club et l'équipe soient performants. Bien sûr qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. J'ai dit aux joueurs qu'on allait travailler ensemble pour être dans la même direction. Cela va leur permettre d'évoluer en sécurité, peut-être moins sous pression que ce qu'ils vivent actuellement. Il faut être serein et posé. Dans ce qu'on a défini avec les dirigeants, c'est d'apaiser le contexte mais il restera volcanique quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas changer l'état d'esprit de ce club et c'est ce qui en fait sa beauté », a nuancé l’ancien coach du Stade Rennais.