Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !

Premier League19 févr. , 16:38
parQuentin Mallet
C'était attendu depuis de nombreuses semaines, voire mois, c'est désormais officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal.
L'ailier droit gaucher d'Arsenal, auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison, a enfin signé un nouveau contrat avec son club formateur. Dans un communiqué, la direction des Gunners a officialisé la prolongation de Bukayo Saka. Si le club n'a rien révélé concernant la durée de son nouveau bail, Fabrizio Romano a confirmé qu'il s'agissait d'une opération portant jusqu'en juin 2031. « Tout le club se réjouit de pouvoir compter sur sa présence et ses performances sur le long terme », explique brièvement le club londonien.
Derniers commentaires

L'UEFA enfonce l'OM

Bah si mon club doit se faire sanctionner, qu'il se fasse sanctionner mais pas par des coups de règles sur les doigts comme c'est le cas actuellement lors de sanctions de l'UEFA. Avec le temps tu es devenu tellement con toi, c'est un truc de fou ! Dès qu'on dit un truc sur ton club on croirait voir une vierge effarouchée qui a ses ragnagnas et qui devient susceptible au possible. Tu es tellement subjectif que ça ne te viens pas à l'esprit que certaines personnes ne sont pas forcément dans la moquerie/troll envers ton club et peuvent essaye d'être un minimum objectif.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.

