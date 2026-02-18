LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

Match européen d'importance pour le LOSC ce jeudi soir avec la rencontre face à l'Etoile Rouge de Belgrade, ce jeudi en barrages d'Europa League.

Lille est le dernier club français de la semaine à être engagé en Coupe d’Europe, et ce sera le seul qui n’affrontera pas une autre formation de Ligue 1. Ce jeudi soir, le LOSC recevra l’Etoile Rouge de Belgrade pour essayer d’aller chercher une place en 1/8e de finale de l’Europa League après un parcours européen compliqué.

Une confrontation importante pour la France

Pour cette rencontre face aux Serbes, Bruno Genesio espèrera retrouver une équipe capable de se transcender sur les matchs européens, comme ce fut le cas la saison dernière en Ligue des Champions. Il le faudra puisque les deux équipes se sont déjà rencontrés en phase de classement, et les Nordistes se sont inclinés 1-0 à Belgrade.

Détenteur des droits de la Coupe d’Europe, Canal+ a décidé de diffuser cette rencontre sur sa chaine dédié au football, Canal+ Foot. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00 ce jeudi 19 février, pour cette rencontre qui ne devrait pas remplir la Décathlon Arena de Lille. Mais il y a tout de même un gros enjeu pour le club français, qui se doit de s’imposer pour garder ses chances de continuer l’aventure européenne. Et l’indice UEFA est aussi important.