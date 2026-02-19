OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

Fonseca OL

Sur une excellente dynamique, l’Olympique Lyonnais revoit ses ambitions à la hausse. L’entraîneur Paulo Fonseca ne s’interdit plus de penser à un titre cette saison. Et pourquoi pas en Ligue 1 ?
L’Olympique Lyonnais ne se cache plus. Malgré les graves problèmes financiers l’été dernier, le club rhodanien s’est construit un groupe suffisamment compétitif pour atteindre ses objectifs. Les Gones peut même s’en fixer de nouveaux compte tenu de leur état de forme. Après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Corentin Tolisso restent en course sur tous les tableaux. Alors pourquoi ne pas rêver d’un titre en fin de saison ? Paulo Fonseca ne se l’interdit pas.
« Peut-être un titre cette saison ? Je sens que oui, a répondu l’entraîneur de l’OL au média Olympique-et-lyonnais. Je sais que ce sera très difficile. C'est ma quatrième saison en Ligue 1 en tant qu'entraîneur et c'est pour moi la saison la plus compétitive. On peut voir des équipes mal classées gagner contre les premières équipes, c'est très compétitif. Mais je crois beaucoup en ce groupe : le travail, l'ambition, la façon de travailler, comment ils veulent progresser. Donc je pense que oui. Je ne sais pas comment, ni quelle compétition, mais je sens que nous avons un groupe avec beaucoup d'ambition, que nous pouvons être la surprise de ce championnat. »
« Nous ne pouvons pas non plus oublier où nous avons commencé la saison, toutes les contraintes que l'on avait. Mais je dois dire que nous sommes dans une bonne période. Je pense que tout le monde reconnaît la bonne période de Lyon. Mais qu'importe, le plus important c'est à la fin de la saison. Et je crois qu'à la fin de la saison, nous pouvons être une surprise », a répété Paulo Fonseca, loin d’être refroidi par les sept points de retard sur le Racing Club de Lens, l’actuel leader de Ligue 1.
Derniers commentaires

L'UEFA enfonce l'OM

Bah si mon club doit se faire sanctionner, qu'il se fasse sanctionner mais pas par des coups de règles sur les doigts comme c'est le cas actuellement lors de sanctions de l'UEFA. Avec le temps tu es devenu tellement con toi, c'est un truc de fou ! Dès qu'on dit un truc sur ton club on croirait voir une vierge effarouchée qui a ses ragnagnas et qui devient susceptible au possible. Tu es tellement subjectif que ça ne te viens pas à l'esprit que certaines personnes ne sont pas forcément dans la moquerie/troll envers ton club et peuvent essaye d'être un minimum objectif.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

