OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

Sur une excellente dynamique, l’Olympique Lyonnais revoit ses ambitions à la hausse. L’entraîneur Paulo Fonseca ne s’interdit plus de penser à un titre cette saison. Et pourquoi pas en Ligue 1 ?

L’Olympique Lyonnais ne se cache plus. Malgré les graves problèmes financiers l’été dernier, le club rhodanien s’est construit un groupe suffisamment compétitif pour atteindre ses objectifs. Les Gones peut même s’en fixer de nouveaux compte tenu de leur état de forme. Après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Corentin Tolisso restent en course sur tous les tableaux. Alors pourquoi ne pas rêver d’un titre en fin de saison ? Paulo Fonseca ne se l’interdit pas.

La surprise de ce championnat - Paulo Fonseca

« Peut-être un titre cette saison ? Je sens que oui, a répondu l’entraîneur de l’OL au média Olympique-et-lyonnais. Je sais que ce sera très difficile. C'est ma quatrième saison en Ligue 1 en tant qu'entraîneur et c'est pour moi la saison la plus compétitive. On peut voir des équipes mal classées gagner contre les premières équipes, c'est très compétitif. Mais je crois beaucoup en ce groupe : le travail, l'ambition, la façon de travailler, comment ils veulent progresser. Donc je pense que oui. Je ne sais pas comment, ni quelle compétition, mais je sens que nous avons un groupe avec beaucoup d'ambition, que nous pouvons être la surprise de ce championnat. »

« Nous ne pouvons pas non plus oublier où nous avons commencé la saison, toutes les contraintes que l'on avait. Mais je dois dire que nous sommes dans une bonne période. Je pense que tout le monde reconnaît la bonne période de Lyon. Mais qu'importe, le plus important c'est à la fin de la saison. Et je crois qu'à la fin de la saison, nous pouvons être une surprise », a répété Paulo Fonseca, loin d’être refroidi par les sept points de retard sur le Racing Club de Lens, l’actuel leader de Ligue 1.