15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer

Prêté par l’Inter Milan cet été, Benjamin Pavard n’a pas toujours donné satisfaction à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen accepte l’idée de conclure son transfert définitif, mais seulement à condition de diminuer le montant de l’option d’achat négociée avec les Nerazzurri.

Fidèle à sa politique, l’Olympique de Marseille se montre exigeant avec ses recrues estivales. Comme la saison dernière, lorsqu’elle avait rapidement éjecté Lilian Brassier, Ismaël Koné et l’attaquant Elye Wahi, la direction olympienne ne se gênera pas pour se débarrasser d’un flop quelques mois après son arrivée. Le milieu de terrain Angel Gomes est effectivement annoncé parmi les potentiels partants avant l’ouverture du mercato . Il faudra également suivre l’actualité d’Hamed Junior Traoré dont les pépins physiques à répétition pourraient lui coûter cher.

Quant à Benjamin Pavard, ses performances n’ont pas toujours donné satisfaction. Mais le défenseur polyvalent prêté par l’Inter Milan a au moins gagné le droit de terminer la saison avec l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si l’international français restera au-delà de l’exercice en cours. Le club phocéen n’est pas contre l’idée de conclure son transfert définitif. Mais selon le journaliste Pasquale Guarro, les dirigeants marseillais refusent de payer l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Les décideurs olympiens aimeraient négocier un montant inférieur avec l’Inter Milan.

On ignore si les Nerazzurri accepteront de revoir le prix à la baisse. En tout cas, l’Olympique de Marseille semble estimer que Benjamin Pavard, malgré son riche CV notamment marqué par un sacre en Coupe du monde, ne vaut pas la somme négociée cet été. Il faut dire que l’ancien joueur du Bayern Munich n’est pas vraiment le taulier attendu au moment de sa signature. A l’image de sa semaine catastrophique avec les matchs contre le Sporting Portugal et le Racing Club de Lens fin octobre, le défenseur central ou latéral droit a parfois déçu. Son avenir à Marseille n’est donc pas garanti.