OM : Jonathan David est bouillant pour signer

La piste Jonathan David est à suivre de près pour l’OM dans l’optique du prochain mercato. D’après les premiers échos de la presse italienne, le buteur de la Juventus Turin est chaud pour signer à Marseille.

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, l’ancienne gâchette du LOSC est très appréciée du board marseillais. Cela tombe bien, les relations sont excellentes entre les dirigeants de la Vieille Dame et ceux de l’OM. Tous les feux sont donc au vert pour envisager un transfert de Jonathan David, d’autant que le joueur de 26 ans n’est pas fermé à cette possibilité.

David ouvert à un départ vers l'OM ?

D’après les échos du site IlBianconero, Jonathan David ne ferme pas la porte à un départ vers l’Olympique de Marseille. Nos confrères expliquent que le Canadien est « tenté » par un retour en Ligue 1, à condition bien sûr que l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Marseille et Lyon vont néanmoins devoir guetter la concurrence étrangère dans ce dossier. A la recherche d’un attaquant, Fenerbahçe surveille la situation. Les Turcs sont également intéressés par un autre buteur turinois, Loïs Openda.

Or, difficile pour la Juventus Turin d’envisager les départs de ses deux attaquants. Entre Jonathan David et Loïs Openda, un seul joueur fera ses valises lors du prochain mercato. Des informations qui prouvent que l’Olympique de Marseille devra être très rapide pour avoir une chance de signer le très gros coup de l’été avec la signature de « Jo » David. Pour rappel, le Canadien a inscrit 87 matchs en l’espace de 178 matchs en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC.