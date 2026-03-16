Jonathan David à l'OM, ça sent vraiment bon

L’OM sera certainement très actif cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens souhaitent notamment s’attacher les services d’un nouvel attaquant de grande qualité.

L' OM a encore une fin de saison stressante à disputer. Même s’ils ne remporteront pas de trophée, les Phocéens peuvent néanmoins se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Un moindre mal pour les supporters, mais aussi pour la direction, qui compte sur les revenus liés à cette qualification pour boucler son budget et alimenter son futur mercato estival.

Parmi les joueurs qui séduisent particulièrement l’Olympique de Marseille figure Jonathan David. L’ancien attaquant du LOSC traverse une saison compliquée sous les couleurs de la Juventus et pourrait se laisser tenter par un retour en Ligue 1, surtout au sein de la cité phocéenne.

L'OM peut largement y croire pour David

Selon les informations de Tuttosport, les bonnes relations entre l’OM et la Juventus pourraient faciliter l’arrivée du Canadien à Marseille. L’été dernier, ces mêmes liens avaient d’ailleurs permis à Timothy Weah de rejoindre la Canebière, écartant ainsi une partie de la concurrence.

De son côté, l’OL est également dans la course pour convaincre Jonathan David de rejoindre le Rhône. Problème : l’attaquant n’entretient pas de relations très étroites avec Paulo Fonseca, ce qui constitue un autre avantage certain pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier XXL.

À noter que pour se séparer du natif de New York, la Juventus réclame environ 25 millions d’euros. Une petite folie que l’OM semble prêt à réaliser, alors que Lyon ne pourrait envisager qu’un prêt.

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Cette saison avec la Vieille Dame, Jonathan David a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 39 matchs. Sa connaissance de la Ligue 1 en fait une recrue de choix, que ce soit pour l’OM ou pour l’OL. Reste à savoir quelle décision prendra le joueur de 26 ans, qui peine à s’imposer dans un grand club européen.