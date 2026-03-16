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Jonathan David à l'OM, ça sent vraiment bon

OM16 mars , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM sera certainement très actif cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens souhaitent notamment s’attacher les services d’un nouvel attaquant de grande qualité.
L'OM a encore une fin de saison stressante à disputer. Même s’ils ne remporteront pas de trophée, les Phocéens peuvent néanmoins se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Un moindre mal pour les supporters, mais aussi pour la direction, qui compte sur les revenus liés à cette qualification pour boucler son budget et alimenter son futur mercato estival.
Parmi les joueurs qui séduisent particulièrement l’Olympique de Marseille figure Jonathan David. L’ancien attaquant du LOSC traverse une saison compliquée sous les couleurs de la Juventus et pourrait se laisser tenter par un retour en Ligue 1, surtout au sein de la cité phocéenne.

L'OM peut largement y croire pour David 

Selon les informations de Tuttosport, les bonnes relations entre l’OM et la Juventus pourraient faciliter l’arrivée du Canadien à Marseille. L’été dernier, ces mêmes liens avaient d’ailleurs permis à Timothy Weah de rejoindre la Canebière, écartant ainsi une partie de la concurrence.
De son côté, l’OL est également dans la course pour convaincre Jonathan David de rejoindre le Rhône. Problème : l’attaquant n’entretient pas de relations très étroites avec Paulo Fonseca, ce qui constitue un autre avantage certain pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier XXL.
À noter que pour se séparer du natif de New York, la Juventus réclame environ 25 millions d’euros. Une petite folie que l’OM semble prêt à réaliser, alors que Lyon ne pourrait envisager qu’un prêt.

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Cette saison avec la Vieille Dame, Jonathan David a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 39 matchs. Sa connaissance de la Ligue 1 en fait une recrue de choix, que ce soit pour l’OM ou pour l’OL. Reste à savoir quelle décision prendra le joueur de 26 ans, qui peine à s’imposer dans un grand club européen.
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il va jouer à guichets fermés il se plaint de quoi

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alors lui il assure! haha. personne ne bronche là. meme Tolisso n aurait pas osé aller gueuler

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Si c est purement un manque de jus. Un effectif réduit qui surperforme, y a pas mort d hommes c est déjà une bien belle saison

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chacun sa manière de voir les choses vous dites 4 matchs sans victoire Mois je dis 4 matchs sans défaite Lens 2/2 Paris FC 1/1 Celta 1/1 Le havre 0/0

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tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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