OM : Jeff Ekathor, la nouvelle trouvaille de Benatia

Pendant que Robinio Vaz fait ses valises pour signer à l'AS Roma, l'Olympique de Marseille s'intéresse de très près au jeune attaquant du Genoa, Jeff Ekathor. Pour le lâcher, le club italien s'attend à recevoir entre 20 et 25 millions d'euros.

Le mercato hivernal 2026 bat son plein et l' Olympique de Marseille fait logiquement partie des clubs actifs. Toujours en quête de parfaire son effectif, la direction phocéenne profite de cette fenêtre de tir pour refondre son groupe en fonction des besoins immédiats et urgents. Avec le départ de Robinio Vaz pour l'AS Roma déjà convenu, le club sudiste s'apprête à recevoir un joli chèque de 25 millions d'euros (bonus compris) mais perd une option dans son secteur offensif. Pour permettre à Roberto De Zerbi de bénéficier d'une concurrence forte au poste d'attaquant de pointe, Medhi Benatia fait marcher son réseau et explore de nombreuses pistes, dont celle menant au jeune attaquant Jeff Ekathor du Genoa.

Jeff Ekhator, la nouvelle piste de l'OM

A en croire les dernières informations du journaliste britannique Ben Jacobs, l'Olympique de Marseille fait bel et bien partie des clubs intéressés par le recrutement de Jeff Ekathor. La sensation génoise de cette première moitié de saison a marqué 3 buts avec un temps de jeu moyen de 28 minutes par match. A 19 ans, il possède des caractéristiques polyvalentes lui permettant d'évoluer aussi bien dans l'axe qu'en tant que deuxième attaquant ou sur l'aile gauche. Le Genoa n'était pas spécialement vendeur au départ, mais face aux nombreux intérêts européens, le club ligure a décidé de fixer un prix compris entre 20 et 25 millions d'euros.

Toujours selon le journaliste anglais, l'OM fait face à une belle concurrence sur le dossier puisque l'Atalanta et la Roma en Italie, et Brentford en Angleterre, sont également très chauds à l'idée de le recruter. Les Bees ont même déjà pris des renseignements à son sujet, tandis que les dirigeants phocéens ont évoqué en coulisses la possibilité de conclure un accord pour un transfert dès cet hiver pour Ekhator ou de le prêter au Genoa pour le reste de la saison. Pour l'heure, aucune offre officielle n'a toutefois été transmise par Marseille.