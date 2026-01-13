OM : Jeff Ekathor, la nouvelle trouvaille de Benatia

Encore un joueur de région parisienne. Il est arrivé à 15 ans a l'OM, il n'a pas d'attache donc l'argent prime et comme Vaz il va partir. L'OM va toucher une belle somme en échange
RDZ attend les conseils de l'entraîneur de Bayeux...
Rennes préparez votre billet pour le Vél.
Luis Enrique fait confiance aux jeunes et pour le moment il a pensé qu'il ne pouvait entrer dans la rotation. Je fais confiance à LE pour le coup
Peut pas gagner tout chaque ann2e... 8 sur les 11 dernières, plus de 70 victoires sur cette période x'est pas non plus un drame juste relou pou rla dynamique.... après l'OM n'a pas gagné d'avance surtout
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Exclusive: Genoa's Jeff Ekhator drawing interest from Roma, Atalanta and Marseille. Brentford also made a recent enquiry but have since signed Kaye Furo. Genoa prepared to sanction a sale for €20m-€25m either this winter or in the summer.🇮🇹 givemesport.com/brentford-eyei…