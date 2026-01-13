ICONSPORT_266359_0082

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

OM13 janv. , 16:40
parGuillaume Conte
2
L'OM a acté la vente de Robinio Vaz, avec l'accord définitif trouvé ce mardi avec l'AS Roma. Les Marseillais ont réussi à gratter un petit supplément de dernière minute.
Incapables de se mettre d’accord sur une prolongation de contrat, l’OM et Robinio Vaz ont décidé de se séparer. L’attaquant français a déjà fait ses adieux au groupe de Roberto De Zerbi, qu’il n’était plus autorisé à fréquenter depuis le retour du Koweït. L’AS Roma en aura profité pour récupérer le prometteur joueur offensif de l’OM, qui a toutefois réalisé une très belle vente pour un élément qui n’a pas encore réellement explosé au plus haut niveau.

L'OM garde un pourcentage à la revente

Selon les informations de RMC, il y a eu quelques changements ces dernières heures en ce qui concerne le montant du transfert, et la façon dont il a été bouclé. Ce n’est plus un prêt avec option d’achat obligatoire, mais un transfert sec qui a été conclu entre les deux clubs. Le montant est bien de 25 ME avec bonus, soit 20 ME en cash environ (3 ME reviendront au FC Sochaux). Mais l’OM a su négocier 10 % de revenus supplémentaires sur l’éventuelle plus-value réalisée par la Louve à la revente. Si la Roma venait à revendre Vaz pour 50 ME dans deux ou trois ans, 2,5 ME tomberaient ainsi dans les poches marseillaises en plus.
La radio sportive dévoile aussi un élément de taille en soulignant qu’à l’heure actuelle, aucune recrue avec le même profil que Vaz n’est recherchée par les recruteurs marseillais, qui préfèrent se concentrer sur des éléments compatibles avec les besoins identifiés par Roberto De Zerbi.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_264177_0051
Rennes

Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

Fil Info

13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:20
Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM
13 janv. , 15:00
Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable
13 janv. , 14:57
Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading