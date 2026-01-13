OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

L'OM a acté la vente de Robinio Vaz, avec l'accord définitif trouvé ce mardi avec l'AS Roma. Les Marseillais ont réussi à gratter un petit supplément de dernière minute.

Incapables de se mettre d’accord sur une prolongation de contrat, l’OM et Robinio Vaz ont décidé de se séparer. L’attaquant français a déjà fait ses adieux au groupe de Roberto De Zerbi, qu’il n’était plus autorisé à fréquenter depuis le retour du Koweït. L’AS Roma en aura profité pour récupérer le prometteur joueur offensif de l’OM, qui a toutefois réalisé une très belle vente pour un élément qui n’a pas encore réellement explosé au plus haut niveau.

L'OM garde un pourcentage à la revente

Selon les informations de RMC, il y a eu quelques changements ces dernières heures en ce qui concerne le montant du transfert, et la façon dont il a été bouclé. Ce n’est plus un prêt avec option d’achat obligatoire, mais un transfert sec qui a été conclu entre les deux clubs. Le montant est bien de 25 ME avec bonus, soit 20 ME en cash environ (3 ME reviendront au FC Sochaux). Mais l’OM a su négocier 10 % de revenus supplémentaires sur l’éventuelle plus-value réalisée par la Louve à la revente. Si la Roma venait à revendre Vaz pour 50 ME dans deux ou trois ans, 2,5 ME tomberaient ainsi dans les poches marseillaises en plus.

La radio sportive dévoile aussi un élément de taille en soulignant qu’à l’heure actuelle, aucune recrue avec le même profil que Vaz n’est recherchée par les recruteurs marseillais, qui préfèrent se concentrer sur des éléments compatibles avec les besoins identifiés par Roberto De Zerbi.