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Officiel : Del Castillo quitte Brest pour Osasuna

Brest01 sept. , 11:01
parGuillaume Conte
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Présent depuis six ans à Brest, où il était l’une des armes offensives du club breton, Romain Del Castillo a pris la direction d’Osasuna. Il s’envole vers l’Espagne dans le cadre d’un transfert d’un million d’euros, et signe jusqu’en 2028 avec la formation de Liga.
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idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

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il y a un mois on se demandait si il pourrait rejouer avant 2027, meme rejouer tout court

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Lui il est quand même d'un lamentable ... En fait j'ai pitié tellement il me fait peine d'avoir une site triste vie ..

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

25 millions c'est élevé... On vend pas cher, on achète cher.

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