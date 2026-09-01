Officiel : Del Castillo quitte Brest pour Osasuna

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF
J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent
il y a un mois on se demandait si il pourrait rejouer avant 2027, meme rejouer tout court
Lui il est quand même d'un lamentable ... En fait j'ai pitié tellement il me fait peine d'avoir une site triste vie ..
25 millions c'est élevé... On vend pas cher, on achète cher.
|Équipe
|Pts
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