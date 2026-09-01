Trois défenseurs refusent de signer au PSG

Trois défenseurs refusent de signer au PSG

PSG01 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherche apparemment encore un renfort défensif en cette toute fin de mercato estival. Mais les pistes n'aboutissent pas pour les champions d'Europe.
Le Paris Saint-Germain va tenter de boucler une dernière recrue en cette fin de mercato. Il se dit que Luis Enrique ne dira pas non à la possibilité d'ajouter un nouveau défenseur à son effectif. Mais le temps presse et les clubs se montrent de plus en plus durs dans les négociations. Raison pour laquelle le PSG se veut prudent concernant les joueurs ciblés. Il n'y aura pas de panic-buy, car les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent avant tout des éléments capables de s'adapter rapidement aux exigences tactiques de Luis Enrique.

Le temps presse au PSG, les clubs le savent 

Selon les dernières informations de PSGInside-Actus, les pensionnaires du Parc des Princes essuient de nombreux refus dans leur quête d'un nouveau défenseur polyvalent. Trois joueurs ne signeront notamment pas à Paris malgré un intérêt fort du club de la capitale. Il s'agit de Marc Pubill, qui va rester à l'Atlético de Madrid, de Javi Rodríguez, qui va poursuivre sa progression au Celta Vigo, faute de pouvoir lui trouver un remplaçant, et de Guéla Doué, qui a préféré relever le défi proposé par le Bayer Leverkusen pour être certain de son temps de jeu.

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Le Paris Saint-Germain pourrait donc tenter d'autres dossiers d'ici ce mardi soir. Mais sauf rebondissement, difficile d'imaginer une nouvelle recrue dans la capitale. Luis Enrique possède sur le papier un effectif solide malgré quelques carences. Cela n'a pas empêché l'Espagnol de réaliser une magnifique saison lors du dernier exercice, avec notamment un nouveau sacre en Ligue des champions. Au Paris Saint-Germain plus qu'ailleurs, aucune surprise n'est à écarter et les fans et observateurs du club devront rester très attentifs à tous les scénarios avant la clôture du mercato estival.
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LA HAINE MDR se moquer de ton club c'est la HAINE ! LE NAZISIME aussi peut etre? mdr

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Donc l'OL va vendre un joueur 30m pour acheter son remplaçant à 25 m....

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et le donneur de lecons, t'es pas crédible, t'oublie que t'es constamment sous les articles du PSG :)

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🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

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c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

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