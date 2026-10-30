L'ASSE va devoir recruter cet attaquant en plus
Ian Cathro

L'ASSE va devoir recruter cet attaquant en plus

ASSE
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne caracole en tête de la Ligue 2, mais cela n'empêche pas les Verts d'en vouloir encore plus. Alors, la signature d'un attaquant de plus lors du mercato d'hiver doit être envisagée selon Jérémy Clément.
Avec déjà six points d'avance sur la troisième place du classement de Ligue 2, et huit victoires en dix matchs, l'ASSE réussit un début de saison presque parfait. Cependant, on le sait trop bien du côté de Geoffroy-Guichard, les vérités du premier tiers de la saison ne sont pas toujours celles de la fin du championnat. La saison passée, les Verts avaient fait un beau parcours avant de s'écrouler au pire moment. Alors, même si Ian Cathro a un très bel effectif, Jérémy Clément, ancien joueur de l'ASSE, estime qu'un recrutement offensif supplémentaire ne sera pas de trop. Invité de la radio Ici Saint-Etienne, l'ancien milieu défensif formé à l'OL mais qui a joué 192 matchs sous le maillot stéphanois, soit autant qu'avec le PSG, a cerné le profil du joueur que Kilmer Sports doit recruter lors du marché hivernal des transferts.
S'exprimant chez nos confrères, Jérémy Clément a expliqué les raisons qui lui faisaient croire que l'AS Saint-Etienne devait encore se renforcer malgré son début de saison explosif. « Il a manqué des choses dans le match contre Nantes, il a manqué des courses, Davitashvili n’a pas été comme on l’attendait. Je trouve qu’à Saint-Étienne, il manque ce joueur de surface, un peu différent des autres offensifs. C’est un profil un peu différent le joueur de surface. Des matchs fermés, il y en aura d’autres, des blocs bas aussi. Face à Nantes, on avait du mal à se projeter, on avait du mal à être en nombre dans la surface et c’est une petite interrogation que j’avais », a expliqué l’ancien joueur stéphanois avant d’en dire plus sur l’éventuel futur renfort.

L'ASSE doit passer par la case mercato

« J’adore nos joueurs offensifs, mais je trouve qu’ils ont tous un peu le même profil, des joueurs créateurs qui ont besoin des uns des autres, qui combinent, mais on n’a pas ce joueur de surface qui va caler des ballons. Il faut que ce soit un joueur qui puisse rentrer dans le dispositif tactique du coach mais je me dis pourquoi pas à un moment donné changer un petit peu car ça fait dix matchs, les adversaires bossent, étudient ce que fait l’ASSE », prévient Jérémy Clément.
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Ça étonne qui ? Marseille ce petit club de merde constamment sous perfusion arbitrale tellement ils font pitié ! Et après ils oseront chialer sur l'arbitrage. Bande de mange merde !

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tu fais pitié...

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n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois

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Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence

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