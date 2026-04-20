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OM : Højbjerg jette l’éponge et veut partir

OM20 avr. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM va vivre un mercato estival très mouvementé. Plusieurs joueurs sont sur le départ. C’est le cas de Pierre-Emile Højbjerg, en perte de vitesse depuis plusieurs semaines.
L’Olympique de Marseille traverse une période complexe et va devoir élever son niveau de jeu pour prétendre à une place dans le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison. L’été dernier, la direction phocéenne avait pourtant frappé fort sur le marché des transferts en recrutant des joueurs de qualité et d’expérience. Mais la mayonnaise ne prend pas. Dans quelques mois, l’heure sera au bilan. Parmi les cadres qui ne sont pas au niveau espéré : Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain international danois est plus que jamais sur le départ. Si l’OM n’a pas encore pris de décision au sujet de l’ancien joueur de Tottenham, Højbjerg souhaiterait, lui, quitter la Canebière.

Højbjerg prend une décision radicale ? 

Selon les informations de Foot Marseille, le natif de Copenhague ne s’imagine en effet plus continuer avec l’OM. Les tensions sont nombreuses au sein de l’effectif phocéen et Højbjerg veut relancer sa carrière loin de la France. D’autant qu’il se sait courtisé, notamment en Italie par la Juventus. Pour lâcher son joueur, Marseille attendrait un prix aux alentours de 15 millions d’euros, une somme pas insurmontable pour la Vieille Dame. Sauf rebondissement, le joueur formé au Bayern Munich devrait donc quitter l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu. Ce n’est pas le seul cadre concerné par un départ, puisque Mason Greenwood a également des envies d’ailleurs.

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Les fans et observateurs de l’OM doivent s’attendre à une intersaison mouvementée, surtout si les Phocéens ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Habib Beye n’a plus que quelques semaines pour trouver les mots, mais surtout la bonne formule, avec un vestiaire aussi bien marqué physiquement que psychologiquement.
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in vino veritas^^

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Et si l'Om ne va pas en LDC ... est ce un fiasco économique qui se profile .?? Que vont il faire de leur Option d'achat obligatoire en fin d'année !?

Le PSG va aussi mettre son équipe bis contre Nantes

Une équipe bis qui vaut encore 3 ou 4 fois la valeur d'une équipe du top 5, et 10 à 15 fois celle d'une équipe du bas de classement, et quand on fait rentrer toute l'artillerie lourde de titulaires dès la 60ème mn, c'est bien pour gagner un match ! Tous les clubs ont des équipes bis à cette époque, car tous les clubs ont des blessés !!!

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avec Enzo Molebe j'espère que ce seront 2 de nos AC la prochaine saison

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C'est facile de faire le malin avec le Qatar derrière ! As tu oublié les années colony capital où vous jouiez les dernières places ! Il serait bon de s'en souvenir parfois !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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