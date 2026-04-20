OM : Højbjerg jette l’éponge et veut partir

L’OM va vivre un mercato estival très mouvementé. Plusieurs joueurs sont sur le départ. C’est le cas de Pierre-Emile Højbjerg, en perte de vitesse depuis plusieurs semaines.

L’Olympique de Marseille traverse une période complexe et va devoir élever son niveau de jeu pour prétendre à une place dans le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison. L’été dernier, la direction phocéenne avait pourtant frappé fort sur le marché des transferts en recrutant des joueurs de qualité et d’expérience. Mais la mayonnaise ne prend pas. Dans quelques mois, l’heure sera au bilan. Parmi les cadres qui ne sont pas au niveau espéré : Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain international danois est plus que jamais sur le départ. Si l’ OM n’a pas encore pris de décision au sujet de l’ancien joueur de Tottenham, Højbjerg souhaiterait, lui, quitter la Canebière.

Højbjerg prend une décision radicale ?

Selon les informations de Foot Marseille, le natif de Copenhague ne s’imagine en effet plus continuer avec l’OM. Les tensions sont nombreuses au sein de l’effectif phocéen et Højbjerg veut relancer sa carrière loin de la France. D’autant qu’il se sait courtisé, notamment en Italie par la Juventus. Pour lâcher son joueur, Marseille attendrait un prix aux alentours de 15 millions d’euros, une somme pas insurmontable pour la Vieille Dame. Sauf rebondissement, le joueur formé au Bayern Munich devrait donc quitter l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu. Ce n’est pas le seul cadre concerné par un départ, puisque Mason Greenwood a également des envies d’ailleurs.

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Les fans et observateurs de l’OM doivent s’attendre à une intersaison mouvementée, surtout si les Phocéens ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Habib Beye n’a plus que quelques semaines pour trouver les mots, mais surtout la bonne formule, avec un vestiaire aussi bien marqué physiquement que psychologiquement.