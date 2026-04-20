OM : Højbjerg jette l’éponge et veut partir

in vino veritas^^
Et si l'Om ne va pas en LDC ... est ce un fiasco économique qui se profile .?? Que vont il faire de leur Option d'achat obligatoire en fin d'année !?
Une équipe bis qui vaut encore 3 ou 4 fois la valeur d'une équipe du top 5, et 10 à 15 fois celle d'une équipe du bas de classement, et quand on fait rentrer toute l'artillerie lourde de titulaires dès la 60ème mn, c'est bien pour gagner un match ! Tous les clubs ont des équipes bis à cette époque, car tous les clubs ont des blessés !!!
avec Enzo Molebe j'espère que ce seront 2 de nos AC la prochaine saison
C'est facile de faire le malin avec le Qatar derrière ! As tu oublié les années colony capital où vous jouiez les dernières places ! Il serait bon de s'en souvenir parfois !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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