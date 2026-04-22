OM : Habib Beye va partir, L'Equipe n'a aucun doute

L'OM est désormais sixième de Ligue 1 et forcément la bataille pour le podium sera compliquée pour le club phocéen. Quoi qu'il en soit l'avenir de l'entraîneur marseillais serait déjà scellé.

pense que quoi qu'il arrive, l'ancien consultant de Canal+ ne sera plus sur le banc marseillais la saison prochaine. Un calendrier facile par rapport à ses rivaux, des joueurs vexés et surmotivés après l'élimination en Coupe de France, sur le papier l'Olympique de Marseille était en position idéale la semaine passée en Ligue 1, malgré une victoire pas réellement géniale contre une faible équipe de Metz. Mais, après une pathétique défaite à Lorient, et des résultats favorables pour Lyon et Rennes, l'OM se retrouve désormais sixième à quatre journées de la fin de la saison de Ligue 1. Autrement dit, la Ligue des champions n'est plus au programme du club de Frank McCourt et la réaction brutale de Medhi Benatia en Bretagne , avant même qu'Habib Beye s'exprime, a montré que la tension était énorme. Justement, la situation de l'entraîneur de l'OM donne lieu à de nombreuses situations. Mais, ce mercredi, le quotidien L'Equipe pense que quoi qu'il arrive, l'ancien consultant de Canal+ ne sera plus sur le banc marseillais la saison prochaine.

Habib Beye ne restera pas à l'OM

Tandis que les joueurs de l'Olympique de Marseille mettent les bouchées doubles à la Commanderie cette semaine, une situation qui leur a été imposée par le directeur du football, les supputations sont nombreuses concernant Habib Beye. Si ce dernier finira bien la saison sur le banc de l'OM, Mathieu Grégoire pense que l'expérience n'ira pas plus loin et que Stéphane Richard ne fera pas de cadeau à celui qui était le choix de Medhi Benatia. Évoquant le discours de Beye, lundi au moment d'entamer la préparation de la réception de Nice, le journaliste du quotidien sportif est sans détour. « Insistant sur la chaîne d’être ensemble sous le maillot de l’OM, de vivre un jour de plus sous la glorieuse parure bleue et blanche, de sublimer le présent sans penser au lendemain - que lui même vivra sans doute sous d’autres cieux ».

Habib Beye n'est évidemment pas le seul fautif du côté de Marseille, et ce serait trop facile de tout lui mettre sur le dos, mais il n'empêche qu'il a totalement perdu le contact avec son vestiaire en très peu de temps. Et la séquence vécue à Lorient, où Medhi Benatia a décidé de serrer la vis aux joueurs visiblement sans trop demander l'avis de son coach, a confirmé que l'ancien consultant de Canal+ était en grandes difficultés. Pour Frank McCourt, même si l'OM parvient à arracher un ticket pour la prochaine Ligue des champions, il faudra encore une fois sortir le chéquier pour recruter un entraîneur. Un de plus.