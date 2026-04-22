Habib Beye ne devrait pas rester à l'OM
Habib Beye en danger à Marseille

OM : Habib Beye va partir, L'Equipe n'a aucun doute

OM22 avr. , 10:00
parClaude Dautel
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L'OM est désormais sixième de Ligue 1 et forcément la bataille pour le podium sera compliquée pour le club phocéen. Quoi qu'il en soit l'avenir de l'entraîneur marseillais serait déjà scellé.
Un calendrier facile par rapport à ses rivaux, des joueurs vexés et surmotivés après l'élimination en Coupe de France, sur le papier l'Olympique de Marseille était en position idéale la semaine passée en Ligue 1, malgré une victoire pas réellement géniale contre une faible équipe de Metz. Mais, après une pathétique défaite à Lorient, et des résultats favorables pour Lyon et Rennes, l'OM se retrouve désormais sixième à quatre journées de la fin de la saison de Ligue 1. Autrement dit, la Ligue des champions n'est plus au programme du club de Frank McCourt et la réaction brutale de Medhi Benatia en Bretagne, avant même qu'Habib Beye s'exprime, a montré que la tension était énorme. Justement, la situation de l'entraîneur de l'OM donne lieu à de nombreuses situations. Mais, ce mercredi, le quotidien L'Equipe pense que quoi qu'il arrive, l'ancien consultant de Canal+ ne sera plus sur le banc marseillais la saison prochaine.

Habib Beye ne restera pas à l'OM

Tandis que les joueurs de l'Olympique de Marseille mettent les bouchées doubles à la Commanderie cette semaine, une situation qui leur a été imposée par le directeur du football, les supputations sont nombreuses concernant Habib Beye. Si ce dernier finira bien la saison sur le banc de l'OM, Mathieu Grégoire pense que l'expérience n'ira pas plus loin et que Stéphane Richard ne fera pas de cadeau à celui qui était le choix de Medhi Benatia. Évoquant le discours de Beye, lundi au moment d'entamer la préparation de la réception de Nice, le journaliste du quotidien sportif est sans détour. « Insistant sur la chaîne d’être ensemble sous le maillot de l’OM, de vivre un jour de plus sous la glorieuse parure bleue et blanche, de sublimer le présent sans penser au lendemain - que lui même vivra sans doute sous d’autres cieux ».
Habib Beye n'est évidemment pas le seul fautif du côté de Marseille, et ce serait trop facile de tout lui mettre sur le dos, mais il n'empêche qu'il a totalement perdu le contact avec son vestiaire en très peu de temps. Et la séquence vécue à Lorient, où Medhi Benatia a décidé de serrer la vis aux joueurs visiblement sans trop demander l'avis de son coach, a confirmé que l'ancien consultant de Canal+ était en grandes difficultés. Pour Frank McCourt, même si l'OM parvient à arracher un ticket pour la prochaine Ligue des champions, il faudra encore une fois sortir le chéquier pour recruter un entraîneur. Un de plus.

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Derniers commentaires

Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale

On a perdu contre Lyon c'est ainsi.On a un effectif et L.E l'utilise en le faisant tourner pour reposer des joueurs c'est normal.Maintenant Lyon a joué à 11 derriere et a contré c'est de bonne guerre.on prend un but alors qu'il y a faute sur Vitinha et Ramos tire tres mal son penalty,c'est le jeu.Marseille va nous accuser s'il n'est pas en LDC comme les suppporters de Lyon qui considerent qu'ils auraient 19 points de plus sans les fautes d'arbitrage

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Son match contre Lyon a été bien moyen!Je ne suis pas convaincu

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Après en pleine saison et en vrac comme ca cest dur d'attirer qui que ce soit de potable .. meme si effectivement il y avait peu de chance que beye fasse l'affaire

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100 millions !il faut oublier et Barcola n'est pas encore parti

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Bien fait pour sa gueule et en plus il sera a l'isolement cette victime il pourra meme pas sortir en promenade parceque les autres détenus vont le marbrer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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