OM : Greenwood dégoûte les dirigeants

L'OM est complètement passé au travers à Lorient samedi. Medhi Benatia a pointé du doigt le manque d'investissement des cadres phocéens. En interne, Mason Greenwood attire l'essentiel des critiques.

scandale » sur la forme avec des cadres manquant de respect envers le club. Une analyse qui pouvait englober beaucoup de joueurs finalement. Insuffisance technique et mauvais état d'esprit, le cocktail marseillais à Lorient a été indigeste pour les supporters du club. L' OM a été logiquement vaincu 2-0 par le 9e de Ligue 1 qui n'a pourtant plus rien à espérer en championnat. Cette pâle copie a provoqué la colère froide de Medhi Benatia, auteur d'une nouvelle sortie retentissante devant les caméras après la rencontre. A ses yeux, la défaite de Marseille était un «» sur la forme avec des cadres manquant de respect envers le club. Une analyse qui pouvait englober beaucoup de joueurs finalement.

Greenwood a déjà quitté l'OM dans sa tête

Quelques jours plus tard, l'identité de certains fautifs commence à fuiter. Selon RMC Sport, Mason Greenwood est le plus visé par les critiques en interne. Ses attitudes à Lorient ont « fortement agacé le staff ». L'Anglais a été jugé trop nonchalant au Moustoir, ne faisant pas les efforts pour essayer de renverser le score. Il a vite baissé les bras et il n'a surtout pas suffisamment joué avec ses partenaires. Un non-match expliqué d'abord par une certaine lassitude après cette saison mouvementée et difficile pour les Olympiens.

Mais, Greenwood pense aussi un peu trop à son avenir personnel. Convoité au mercato estival, l'attaquant donne l'impression d'avoir la tête ailleurs en ce moment. Preuve du malaise grandissant, l'ancien joueur de Manchester United reste sur 4 matchs consécutifs sans marquer en Ligue 1 (il a été suspendu à Monaco entretemps). Sa dernière réalisation a eu lieu à Toulouse le 7 mars dernier pour la 25e journée. L'attaquant anglais va devoir se réveiller au plus vite, l'avenir européen de l'Olympique de Marseille est en jeu.