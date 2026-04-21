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OM : Nadir refuse de prolonger, Lens et Rennes débarquent

OM21 avr. , 17:30
parGuillaume Conte
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Ça sent très fort le départ pour Bilal Nadir à l'Olympique de Marseille. Après avoir été tout proche de prolonger, le milieu de terrain marocain intéresse beaucoup de monde.
Ils ne sont pas nombreux les joueurs passés par la réserve de l’Olympique de Marseille à pouvoir se targuer d’avoir disputé trois saisons avec l’équipe première. Arrivé à Nice en tant que U19, en post-formation donc, le Franco-Marocain a connu ses débuts chez les professionnels à l’automne 2023. Depuis, il a vu son importance grandir malgré les changements d’entraineur, et était considéré non pas comme un cadre, mais comme un élément qui compte dans la rotation à l’OM.

Nadir intéresse déjà du beau monde

Cette saison devait être celle de la confirmation pour le milieu de terrain, surtout qu’il entrait dans la dernière année de son contrat. Mais entre des passages à l’infirmerie, et des passages sur le banc de touche, Bilal Nadir n’aura pas vraiment su convaincre le peuple olympien. L’OM était pourtant en négociations avancées pour le prolonger, notamment pour éviter son départ libre.
Mais selon les informations d’Africa Foot, l’accord de principe qui était quasiment acquis a volé en éclats ces dernières semaines et c’est désormais un départ pour zéro euro qui se dessine. Les changements incessants au club n’ont pas aidé dans les négociations.
Le joueur estime désormais qu’il serait mieux pour lui de trouver un temps de jeu régulier à 22 ans et cela passe par un départ de Marseille. Séville et Villarreal se sont positionnés, mais Lens et Rennes font le forcing pour le convaincre de signer. Strasbourg et Leeds sont également sur le coup. Une belle bataille pour un joueur jeune, qui possède encore une belle marge de progression, et qui peut exploser et voir sa valeur marchande grimper dans les années à venir.
Tout espoir d’une prolongation à l’OM n’est pas encore écarté, mais il est désormais très rare de voir les joueurs arriver à quelques semaines de la fin de leur contrat changer d’avis et finalement rester dans leur club actuel. Plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1 comptent en tout cas en profiter.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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