TV : Espagne - Cap-Vert, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

L'Espagne fait son entrée à la Coupe du monde ce lundi soir avec un match plus qu'abordable face au Cap-Vert. Attention au piège tout de même pour une Roja amputée de certains joueurs importants.

Quelle heure pour Espagne - Cap-Vert ?

lundi 15 juin à 18h00 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. L’arbitre de la rencontre sera le Jordanien Adham Makhadmeh. Favorite pour le titre final de cette Coupe du monde organisée en Amérique du Nord, l’Espagne débute sa campagne ce lundi avec une rencontre face au Cap-Vert. La Roja devra faire preuve de sérieux pour décrocher les trois points contre une équipe en confiance, qui reste notamment sur une victoire 3-0 face à la Serbie en match de préparation. La rencontre se disputera ceau. L’arbitre de la rencontre sera le Jordanien Adham Makhadmeh.

Sur quelles chaînes suivre Espagne - Cap-Vert ?

L’Espagne sera l’une des équipes les plus attendues de ce Mondial après son sacre à l’Euro 2024. Cette entrée en lice face au Cap-Vert suscitera un vif intérêt, tant les supporters que les observateurs seront curieux d’évaluer le niveau de la Roja. La rencontre sera diffusée en clair et gratuitement sur M6, mais également sur beIN Sports 1, diffuseur principal de la Coupe du monde 2026.

Les compos probables de Espagne - Cap-Vert :

L’Espagne n’est pas encore certaine de pouvoir compter sur un Lamine Yamal à 100 % pour son entrée en lice. Luis de la Fuente pourrait donc être contraint de composer sans sa jeune pépite. Nico Williams est également incertain pour cette première rencontre. Malgré ces possibles absences, la Roja entend bien lancer sa compétition par un succès et devrait aligner une équipe suffisamment compétitive pour prendre le dessus sur un Cap-Vert qui risque d’éprouver des difficultés à rivaliser sur la durée.

La compo probable de l'Espagne : Simon - Llorente ou Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri (c), Ruiz - F. Torres, Pedri, Baena ou Olmo - Oyarzabal

Le Cap-Vert abordera ce choc face à l’Espagne sans pression particulière. Les Requins Bleus tenteront de profiter de la moindre opportunité pour créer la surprise face à l’un des favoris de la compétition. Pour cette rencontre, le sélectionneur Pedro Brito devrait opter pour un système en 4-2-3-1, avec l’ancien Lillois Ryan Mendes en attaque.

La compo probable du Cap-Vert : Vozinha - Moreira, Borges, Lopes, S. Cabral - Arcanjo, Lenini - Mendes (c), Monteiro, J. Cabral - Livramento