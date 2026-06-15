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Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME

PSG15 juin , 8:20
parCorentin Facy
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Auteur d’une performance fabuleuse lors de la victoire de la Côte d’Ivoire contre l’Equateur (1-0), Yan Diomandé est plus que jamais ciblé par le PSG. Son club du RB Leipzig réclame à présent 150 millions d’euros.
Yan Diomandé est un joueur différent et ceux qui ne regardent pas la Bundesliga au quotidien s’en rendent compte ces derniers jours. D’abord car l’ailier ivoirien de 19 ans a réalisé une performance de très haut niveau contre la France en match amical il y a maintenant deux semaines à Nantes. Un match XXL confirmé par l’ailier du RB Leipzig dans la nuit de dimanche à lundi face à l’Equateur lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.
Yan Diomandé a brillé, au point de rafler le titre d’homme du match. Une première prestation au Mondial qui ne va pas faire baisser sa cote sur le marché des transferts… bien au contraire. Ciblé par le Paris Saint-Germain et par Liverpool, Yan Diomandé voit son prix monter en flèche. Selon les informations de Fussball Daten, le RB Leipzig réclame à présent entre 130 et 150 millions d’euros au minimum pour vendre son ailier ivoirien, sous contrat jusqu’en 2030. Une somme que le Paris Saint-Germain pourrait accepter de lâcher pour renouveler son secteur offensif.

Leipzig réclame 150 ME pour Diomandé

Tout dépend finalement des ventes dans le secteur offensif. Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee sont fortement pressentis pour quitter la capitale, mais ils ne rapporteront pas suffisamment au PSG pour financer intégralement la potentielle signature du natif d’Abidjan. Bradley Barcola pourrait par conséquent être la clé de ce dossier. Courtisé par Liverpool en cas d’échec du dossier Diomandé, l’ailier français du PSG est valorisé à 100 millions d’euros et aucun accord n’a été trouvé avec lui pour une prolongation au-delà de 2028.

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Le Paris Saint-Germain pourrait par conséquent accepter de le vendre et foncer sur l’Ivoirien de Leipzig pour le remplacer. Le potentiel de l’ailier de 19 ans étant colossal, Luis Campos ne s’interdit pas une énorme folie pour finaliser le dossier. Au point de lâcher les 150 millions d’euros réclamés par Leipzig ? Cela sera certainement nécessaire d’autant que Liverpool a prouvé l’été dernier (Isak, Wirtz, Ekitike) que le club de la Mersey était prêt à poser une telle somme sur la table s’il le fallait.
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L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

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Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

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euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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