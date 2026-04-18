OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

Medhi Benatia l'a reconnu après la défaite marseillais au Moustoir, il ne devait pas s'exprimer jusqu'à son départ en fin de saison. Mais ce qu'il a vu face à Lorient l'a incité à prendre la parole et pas pour dire du bien des joueurs d'Habib Beye.

Vendredi encore, évoquant le stage fait avec ses joueurs à Marbella, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'en disait que du bien. Sauf que si la semaine a été bonne en Espagne, niveau footballistique cela n'a rien apporté à une formation honteusement amorphe face à une équipe bretonne qui n'en demandait pas tant. Loin des médias depuis que l'on sait qu'il va partir en fin de saison, Medhi Benatia est sorti de son mutisme, et des gonds, dans les coulours du stade lorientais. Pour lui, ce match est une véritable et il a explique avoir prévenu les joueurs marseillais qu'ils allaient vivre l'enfer d'ici la fin de la saison. Car Benatia le sait mieux que quiconque, l'OM ne peut pas se permettre de finir la saison en dehors d'une place qualificative pour la Ligue des champions.

« C’est un scandale », Benatia n’en peut plus

De quoi justifier une gueulante assez rare, Medhi Benatia étant d'une colère noire et menaçant de bloquer ses joueurs pour les quatre prochaines semaines. « Je n'ai pas de problème à ce qu'on me dise que les joueurs que j'ai ramenés, qui étaient très bons en septembre, sont aujourd'hui très mauvais. Pas de problème. Que j'ai ramené un nouveau coach qui n'est pas bon non plus, je l'accepte... Mais quand je vois le match qu'on fait aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir à la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale », a lancé un Medhi Benatia, ulcéré par le niveau montré par les joueurs. Après avoir expliqué qu’il n’avait vu aucune révolte dans le vestiaire après le match, le dirigeant marseillais en a remis une couche. « Donc je leur ai dit aux joueurs de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. Passer le matin, l'après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu. Et on va travailler. Si les joueurs pensent que quelqu'un du club a lâché, on va leur montrer qu'on est prêts à passer toutes les journées à la Commanderie. Il y a des gens qui arrivent tous les jours à 7 heures au boulot et qui ne gagnent pas ce qu'on gagne. »

De son côté, Habib Beye a lui menacé de finir la saison avec des Minots s'il le fallait, tant il était écoeuré. « Je suis très en colère aujourd’hui sur les attitudes, oui. Et sur l’esprit qu’on doit avoir quand on est un joueur de l’Olympique de Marseille », a lancé l'entraîneur de l'OM, bien conscient que si un fusible saute en fin de championnat ce sera lui. Car si Marseille échoue dans sa quête d'un ticket en or pour la Ligue des champions, personne ne pourra plus plaider sa cause.