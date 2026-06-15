L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

Nouvelle scène très embarrassante pour les Etats-Unis lors de cette Coupe du monde 2026. Selon Romain Molina, la sélection uruguayenne s’est vue refuser l’accès au pays à 24 heures de son premier match.

En ce début de Coupe du monde 2026 , aucun incident majeur n’a été signalé sur le plan organisationnel lors des premiers matchs. Les polémiques sont en revanche de plus en plus nombreuses en dehors du rectangle vert. L’Uruguay est victime de la dernière en date. Selon les informations du journaliste Romain Molina, la sélection entraînée par Marcelo Bielsa s’est vue refuser l’accès aux Etats-Unis à quelques heures de son premier match face à l’Arabie Saoudite, cette nuit à 00h.

« Nouvelle catastrophe en terme d'organisation L'avion de la sélection uruguayenne n'a pas été autorisé à rejoindre les Etats-Unis à cause de soucis administratifs (certains documents visiblement sont manquants) alors qu'elle joue demain à Miami contre l'Arabie Saoudite » a publié le journaliste sur X avant de poursuivre.

« Un nouveau vol doit décoller dans quelques heures sachant que c'est un peu le tohu-bohu entre la Fédération et la FIFA également puisque la conférence de presse du sélectionneur Marcelo Bielsa risque d'être annulée à ce rythme (ce qui se convertira en amende) Une question : comment personne ne s'est aperçu AVANT qu'il y avait un souci administratif ? » s’interroge Romain Molina, dépité par l’organisation des Etats-Unis lors de cette Coupe du monde. Une polémique de plus pour le pays organisateur.

Les Uruguayens pas les bienvenus aux USA

La situation devrait heureusement trouver un épilogue favorable d’ici au match de cette nuit face à l’Arabie Saoudite, mais les coéquipiers de Federico Valverde n’auront quoi qu’il arrive pas bénéficié d’une préparation optimale, que ce soit sur le plan physique ou mental. De quoi logiquement agacer Marcelo Bielsa, qui sait que ce premier match contre l’Arabie Saoudite est crucial dans la course à la deuxième place au sein d’un groupe où l’Espagne, qui reçoit le Cap Vert un peu plus tôt, est le grandissime favori pour terminer premier.