Rennes met deux titulaires en vente au mercato

Le mercato sera animé au Stade Rennais cet été. Dans le sens des arrivées mais aussi dans celui des départs. La preuve, le club breton envisage de se séparer de deux titulaires en défense.

Sixième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Rennais disputera l’Europa League grâce à la victoire du RC Lens en Coupe de France. Un beau lot de consolation pour Franck Haise, lequel était déçu au soir de la 34e journée de Ligue 1 après la défaite sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. La qualification en C3 va tout de même permettre au club breton d’être ambitieux sur le marché des transferts. L’idée est de continuer à se renforcer, notamment en défense.

Rennes prêt à sacrifier Brassier et Seidu

Le grand espoir portugais Gonçalo Oliveira est pisté selon Ouest France, qui ajoute que le club travaille sur le recrutement d’un autre défenseur axial, plus expérimenté. L’idée est donc de bâtir un nouveau binôme dans ce secteur de jeu, ce qui fera forcément des victimes parmi les joueurs qui composent actuellement l’effectif. Le quotidien régional croit savoir que deux joueurs titulaires lors de cette saison 2025-2026 pourraient être sacrifiés : Lilian Brassier et Alidu Seidu.

Les deux joueurs ne seront pas retenus en cas de belle offre par le Stade Rennais, qui souhaite passer un step en défense au risque de sacrifier des éléments qui ont pourtant montré de belles choses par intermittences. Reste maintenant à voir si Seidu et Brassier auront des propositions. L’ancien Clermontois est valorisé à 6 millions d’euros alors que son contrat court jusqu’en juin 2029. En ce qui concerne Lilian Brassier, qui s’est plutôt bien relancé après son échec à l’Olympique de Marseille, sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros. Son contrat court lui aussi jusqu’en 2029, ce qui devrait permettre au Stade Rennais de négocier son départ pour un prix intéressant.