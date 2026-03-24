OM : Habib Beye se fait humilier par Rothen

L’OM traverse une crise de résultats depuis plusieurs semaines déjà, et Habib Beye peine à trouver les bonnes solutions. Pour Jérôme Rothen, les Phocéens se sont trompés en choisissant l’entraîneur sénégalais.

L’ OM est en grand danger en Ligue 1 . Les hommes d’Habib Beye voient la concurrence revenir dans la course au top 4. Les Phocéens devront rapidement réagir, sous peine de conclure une saison chaotique à bien des égards. Beye joue également gros dans les prochaines semaines, d’autant que de nombreux supporters et observateurs de l’OM ne sont pas encore convaincus par ses capacités à diriger une institution de ce calibre. Et Jérôme Rothen ne dira pas le contraire.

Beye en prend pour son grade

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant l'ancien technicien du Stade Rennais, pas au niveau de l'OM : « Beye n’a rien à faire comme entraîneur de l’OM. C'est aussi simple que ça. C'est tombé du ciel. Il a peu d'expérience et regardez comment il a laissé le club à Rennes... (...) Ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français. (...) Il faut un passif, car la pression c’est quelque chose à Marseille ! J’en arrive même à regretter De Zerbi même si ça reste un échec monumental. (...) Ça fait des semaines que je me soucie… même s’ils ont écrasé Auxerre et Toulouse 1-0. (...) Quand tu vois que tu manques de maitrises, tu te réfugies sur la défense ».

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L’OM aura fort à faire au retour de la trêve internationale, avec un déplacement périlleux sur la pelouse d’un AS Monaco en grande forme. Ce choc face à un concurrent direct s’annonce déjà décisif dans la course au top 4. Les Phocéens n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent rester dans la lutte.

Une non-qualification pour la Ligue des champions en fin de saison serait perçue comme un véritable cataclysme pour un club qui affichait encore de très grandes ambitions il y a quelques mois.