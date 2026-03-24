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OM : Habib Beye se fait humilier par Rothen

OM24 mars , 6:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM traverse une crise de résultats depuis plusieurs semaines déjà, et Habib Beye peine à trouver les bonnes solutions. Pour Jérôme Rothen, les Phocéens se sont trompés en choisissant l’entraîneur sénégalais.
L’OM est en grand danger en Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye voient la concurrence revenir dans la course au top 4. Les Phocéens devront rapidement réagir, sous peine de conclure une saison chaotique à bien des égards. Beye joue également gros dans les prochaines semaines, d’autant que de nombreux supporters et observateurs de l’OM ne sont pas encore convaincus par ses capacités à diriger une institution de ce calibre. Et Jérôme Rothen ne dira pas le contraire.

Beye en prend pour son grade  

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant l'ancien technicien du Stade Rennais, pas au niveau de l'OM : « Beye n’a rien à faire comme entraîneur de l’OM. C'est aussi simple que ça. C'est tombé du ciel. Il a peu d'expérience et regardez comment il a laissé le club à Rennes... (...) Ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français. (...) Il faut un passif, car la pression c’est quelque chose à Marseille ! J’en arrive même à regretter De Zerbi même si ça reste un échec monumental. (...) Ça fait des semaines que je me soucie… même s’ils ont écrasé Auxerre et Toulouse 1-0. (...) Quand tu vois que tu manques de maitrises, tu te réfugies sur la défense ».

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L’OM aura fort à faire au retour de la trêve internationale, avec un déplacement périlleux sur la pelouse d’un AS Monaco en grande forme. Ce choc face à un concurrent direct s’annonce déjà décisif dans la course au top 4. Les Phocéens n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent rester dans la lutte.
Une non-qualification pour la Ligue des champions en fin de saison serait perçue comme un véritable cataclysme pour un club qui affichait encore de très grandes ambitions il y a quelques mois.
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Aah Tebas... yavait longtemps !

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A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

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Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

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Donc de m.rde réuni ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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