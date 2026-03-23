OM : Greenwood quitte Marseille, l'accord est trouvé

Mason Greenwood a de fortes chances de quitter l’OM à la fin de la saison. L’attaquant anglais a donné son accord à la Juventus Turin pour un transfert en Série A au mois de juin prochain.

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en France il y a un an et demi, Mason Greenwood sera logiquement le joueur de l’effectif olympien le plus courtisé cet été. Meilleur buteur de Ligue 1 , l’attaquant anglais a la cote en Espagne, où l’Atlético de Madrid est sur les rangs. Mais ces derniers jours, la Juventus Turin a également rejoint la course à la signature du gaucher de 24 ans. Damien Comoli a un oeil avisé sur la Ligue 1 et le talent de Mason Greenwood ne lui a pas échappé. L’ancien président de Toulouse souhaite par ailleurs profiter des excellentes relations entretenues avec l’OM pour négocier l’arrivée de l’ailier phocéen.

La piste turinoise ne semblait pas, il y a encore quelques jours, la plus chaude pour l’avenir de Mason Greenwood. Contre toute attente, c’est pourtant chez les Bianconeri que l’arme offensive n°1 de l’Olympique de Marseille pourrait se diriger dans les semaines à venir. D’après les informations du Sun, Mason Greenwood a donné en privé son accord à la Juventus Turin. Conscient qu’il sera très difficile pour lui de revenir en Premier League, même s’il s’agissait de sa priorité, l’attaquant de l’OM a accepté de rejoindre la Vieille Dame.

Greenwood dit oui à la Juventus Turin

« Pas heureux » à Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi selon une source citée par le tabloïd anglais, Mason Greenwood souhaiterait donner un nouvel élan à sa carrière dans un top club européen. La Juventus Turin peut lui offrir cela… à condition de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Or pour le moment, l’équipe de Luciano Spalletti est aux portes du top 4 et occupe la 5e position juste derrière Côme.

Pour la Juve, se qualifier en C1 sera indispensable afin d’attirer un joueur du calibre de Mason Greenwood. Encore plus si l’Olympique de Marseille de son côté venait à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’Atlético de Madrid semble en tout cas accuser un léger retard à présent dans ce dossier. Et cela même si récemment, la presse espagnole affirmait que les Colchoneros étaient prêts à payer jusqu’à 100 millions d’euros pour enrôler Mason Greenwood, sur qui Diego Simeone a flashé.