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OM : Greenwood quitte Marseille, l'accord est trouvé

OM23 mars , 8:20
parCorentin Facy
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Mason Greenwood a de fortes chances de quitter l’OM à la fin de la saison. L’attaquant anglais a donné son accord à la Juventus Turin pour un transfert en Série A au mois de juin prochain.
Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en France il y a un an et demi, Mason Greenwood sera logiquement le joueur de l’effectif olympien le plus courtisé cet été. Meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant anglais a la cote en Espagne, où l’Atlético de Madrid est sur les rangs. Mais ces derniers jours, la Juventus Turin a également rejoint la course à la signature du gaucher de 24 ans. Damien Comoli a un oeil avisé sur la Ligue 1 et le talent de Mason Greenwood ne lui a pas échappé. L’ancien président de Toulouse souhaite par ailleurs profiter des excellentes relations entretenues avec l’OM pour négocier l’arrivée de l’ailier phocéen.
La piste turinoise ne semblait pas, il y a encore quelques jours, la plus chaude pour l’avenir de Mason Greenwood. Contre toute attente, c’est pourtant chez les Bianconeri que l’arme offensive n°1 de l’Olympique de Marseille pourrait se diriger dans les semaines à venir. D’après les informations du Sun, Mason Greenwood a donné en privé son accord à la Juventus Turin. Conscient qu’il sera très difficile pour lui de revenir en Premier League, même s’il s’agissait de sa priorité, l’attaquant de l’OM a accepté de rejoindre la Vieille Dame.

Greenwood dit oui à la Juventus Turin

« Pas heureux » à Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi selon une source citée par le tabloïd anglais, Mason Greenwood souhaiterait donner un nouvel élan à sa carrière dans un top club européen. La Juventus Turin peut lui offrir cela… à condition de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Or pour le moment, l’équipe de Luciano Spalletti est aux portes du top 4 et occupe la 5e position juste derrière Côme.

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Pour la Juve, se qualifier en C1 sera indispensable afin d’attirer un joueur du calibre de Mason Greenwood. Encore plus si l’Olympique de Marseille de son côté venait à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’Atlético de Madrid semble en tout cas accuser un léger retard à présent dans ce dossier. Et cela même si récemment, la presse espagnole affirmait que les Colchoneros étaient prêts à payer jusqu’à 100 millions d’euros pour enrôler Mason Greenwood, sur qui Diego Simeone a flashé.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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