ICONSPORT_362628_0046

OM : Habib Beye est nul, La Provence n'en peut déjà plus

OM23 mars , 14:00
parClaude Dautel
2
L'OM a perdu un match très important dans la course au podium de Ligue 1 contre Lille, et le management d'Habib Beye est brutalement remis en cause par le quotidien régional.
Du côté de La Provence qui, rappelons-le, appartient à Rodolphe Saadé, sponsor majeur de l'OM avec CMA CMG, on a profité de la défaite de Marseille contre le LOSC, dimanche au Vélodrome, pour faire le bilan du premier mois passé par Habib Beye sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et autant vous le dire, ce n'est pas flatteur du tout. Le quotidien régional estime que l'ancien entraîneur du Stade Rennais, embauché suite au forcing de Medhi Benatia qui le voulait plus que tout, n'a pas le niveau attendu pour diriger un club tel que l'OM. Pour Tristan Rapaud, la copie rendue contre Lille a prouvé qu'Habib Beye avait encore une fois tout faux et que la victoire arrachée contre l'OL il y a deux semaines ne masquait pas la misère actuelle.
L'OM a réussi l'exploit de régresser 
- La Provence après OM-LOSC
Pour nos confrères marseillais, rien ne va plus du côté de Marseille et Habib Beye y est pour beaucoup. « L’OM ne volait plus bien haut à la fin de l’ère De Zerbi, mais cette équipe a réussi l’exploit de régresser (...) Les résultats sont en demi-teinte, mais le fond de jeu est inexistant (...) L’OM s’est fait rouler dessus par le LOSC, une équipe qui bataillait en Ligue Europa voici moins de 72 heures tandis que Balerdi et sa bande ont désormais des semaines pleines pour se retaper et peaufiner les ouvertures pour Paixao, ironisent nos confrères, lesquels estiment qu’Habib Beye s’est encore planté dans ses choix. Habib Beye aurait au moins pu se rattraper aux branches en cochant les bons noms sur la feuille de match, mais là aussi c’est raté. »
Il est vrai que depuis que l'ancien joueur de l'OM a succédé à Roberto De Zerbi, il a eu trois matchs décisifs sur sa route. Et s'il a réussi à venir à bout de Lyon, force est de constater que Marseille s'est incliné contre le TFC en quart de la finale de la Coupe de France, et dimanche contre le LOSC alors que l'OM pouvait faire le break dans la course au podium. En tout cas, du côté des supporters marseillais, on en avait gros sur la patate après la défaite contre Lille, au lendemain d'une réunion censée calmer les choses. C'est aux cris de « bande de trompettes » que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers ont quitté la pelouse du Vélodrome.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
Tout afficher
2
Articles Recommandés
Aubameyang ICONSPORT_362628_0141
OM

L'OM est honteux, Daniel Riolo dénonce les coupables

Ligue 1
Ligue 1

L1 : PSG-Nantes fixé au mercredi 22 avril

ICONSPORT_175204_0065
Bordeaux

Bordeaux : Gérard Lopez veut museler un média bordelais

Mokio ICONSPORT_361932_0210
Ligue 1

La Ligue 1 s'arrache le nouveau phénomène belge

Fil Info

23 mars , 16:00
L'OM est honteux, Daniel Riolo dénonce les coupables
23 mars , 15:50
L1 : PSG-Nantes fixé au mercredi 22 avril
23 mars , 15:30
Bordeaux : Gérard Lopez veut museler un média bordelais
23 mars , 15:00
La Ligue 1 s'arrache le nouveau phénomène belge
23 mars , 14:40
TV : PSG-OL sera bien diffusé sur Ligue 1+
23 mars , 14:30
Le PSG remplace Barcola, c'est une sacrée surprise
23 mars , 13:40
OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher
23 mars , 13:20
ASSE : Le nouveau maire refuse de vendre Geoffroy-Guichard

Derniers commentaires

OM : Habib Beye est nul, La Provence n'en peut déjà plus

Gouiri et Pavard sur le banc au départ c inacceptable !

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Allez hop toi pareil que le Sergio je vous réponds plus. Remettez l'option bloqué par pitié ! 👊⚽

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

J'avoue que la blessure du Monégasque était énorme, il est reparti aussitot.

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Dirty Mais t'est vraiment une trompette toi ... Un coup de boule s'explique sans carton rouge ? Tu fais sa dans la vie tu te retrouves 48h minimum en g.a.v

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading