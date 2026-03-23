OM : Habib Beye est nul, La Provence n'en peut déjà plus

L'OM a perdu un match très important dans la course au podium de Ligue 1 contre Lille, et le management d'Habib Beye est brutalement remis en cause par le quotidien régional.

Du côté de La Provence qui, rappelons-le, appartient à Rodolphe Saadé, sponsor majeur de l'OM avec CMA CMG, on a profité de la défaite de Marseille contre le LOSC , dimanche au Vélodrome, pour faire le bilan du premier mois passé par Habib Beye sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et autant vous le dire, ce n'est pas flatteur du tout. Le quotidien régional estime que l'ancien entraîneur du Stade Rennais, embauché suite au forcing de Medhi Benatia qui le voulait plus que tout, n'a pas le niveau attendu pour diriger un club tel que l'OM. Pour Tristan Rapaud, la copie rendue contre Lille a prouvé qu'Habib Beye avait encore une fois tout faux et que la victoire arrachée contre l'OL il y a deux semaines ne masquait pas la misère actuelle.

L'OM a réussi l'exploit de régresser - La Provence après OM-LOSC

Pour nos confrères marseillais, rien ne va plus du côté de Marseille et Habib Beye y est pour beaucoup. « L’OM ne volait plus bien haut à la fin de l’ère De Zerbi, mais cette équipe a réussi l’exploit de régresser (...) Les résultats sont en demi-teinte, mais le fond de jeu est inexistant (...) L’OM s’est fait rouler dessus par le LOSC, une équipe qui bataillait en Ligue Europa voici moins de 72 heures tandis que Balerdi et sa bande ont désormais des semaines pleines pour se retaper et peaufiner les ouvertures pour Paixao, ironisent nos confrères, lesquels estiment qu’Habib Beye s’est encore planté dans ses choix. Habib Beye aurait au moins pu se rattraper aux branches en cochant les bons noms sur la feuille de match, mais là aussi c’est raté. »