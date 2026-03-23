OM : Habib Beye est nul, La Provence n'en peut déjà plus

L'OM a réussi l'exploit de régresser- La Provence après OM-LOSC
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Gouiri et Pavard sur le banc au départ c inacceptable !
Allez hop toi pareil que le Sergio je vous réponds plus. Remettez l'option bloqué par pitié ! 👊⚽
Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....
J'avoue que la blessure du Monégasque était énorme, il est reparti aussitot.
Dirty Mais t'est vraiment une trompette toi ... Un coup de boule s'explique sans carton rouge ? Tu fais sa dans la vie tu te retrouves 48h minimum en g.a.v
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OM / OL. Deux salles, deux ambiances. 🫣