OM : Réunion d'urgence pour le pénalty de Balerdi

A la veille de la réception de Lille au Vélodrome, les dirigeants marseillais ont eu une réunion avec les groupes de supporters. Le cas Leonardo Balerdi a été évoqué.

C'est devenu la routine ou presque, après chaque petite tempête, les responsables de l'Olympique de Marseille viennent pactiser avec les Ultras histoire de calmer les choses. Après le limogeage de Roberto De Zerbi, et la mise au placard de Pablo Longoria, il fallait donc que cette séquence ait lieu. Et c'est donc ce samedi, 24 heures avant la très importante réception du LOSC, qu'Habib Beye, Medhi Benatia et Alban Juster ont reçu une délégation de supporters à la Commanderie. Une réunion qui s'est déroulée dans un climat serein, selon les deux camps, même si des sujets qui fâchent ont été abordés. Et notamment celui de Leonardo Balerdi, à qui les supporters reprochent toujours son rôle décisif dans l'élimination en Coupe de France face à Toulouse.

Balerdi ne craint rien, il est gentil

Les associations n'ont en effet pas compris pourquoi Habib Beye avait décidé de confier un tir au but au capitaine argentin de l'Olympique de Marseille, qui a déjà coûté très cher dans le passé à l'OM dans cet exercice. Plus globalement, les supporters se demandent pourquoi Leonardo Balerdi semble avoir la carte, qui lui évite d'être remis en cause par l'entraîneur phocéen. « Beye et Benatia ont rétorqué en disant qu’il s’agissait d’un garçon avec une excellente mentalité, qui aime profondément ce club, et qu’il fallait continuer à être derrière lui même s’il a parfois été défaillant », témoigne très sérieusement RMC.

Autrement dit, même s'il semble fort contre les faibles et faible contre les forts, Leonardo Balerdi n'a rien à craindre concernant sa place à l'Olympique de Marseille. Une excellente nouvelle pour le capitaine de l'OM, qui espère prouver aux supporters qu'il mérite réellement cette confiance totale des dirigeants de l'OM.