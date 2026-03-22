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Balerdi

OM : Réunion d'urgence pour le pénalty de Balerdi

OM22 mars , 8:40
parClaude Dautel
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A la veille de la réception de Lille au Vélodrome, les dirigeants marseillais ont eu une réunion avec les groupes de supporters. Le cas Leonardo Balerdi a été évoqué.
C'est devenu la routine ou presque, après chaque petite tempête, les responsables de l'Olympique de Marseille viennent pactiser avec les Ultras histoire de calmer les choses. Après le limogeage de Roberto De Zerbi, et la mise au placard de Pablo Longoria, il fallait donc que cette séquence ait lieu. Et c'est donc ce samedi, 24 heures avant la très importante réception du LOSC, qu'Habib Beye, Medhi Benatia et Alban Juster ont reçu une délégation de supporters à la Commanderie. Une réunion qui s'est déroulée dans un climat serein, selon les deux camps, même si des sujets qui fâchent ont été abordés. Et notamment celui de Leonardo Balerdi, à qui les supporters reprochent toujours son rôle décisif dans l'élimination en Coupe de France face à Toulouse.

Balerdi ne craint rien, il est gentil

Les associations n'ont en effet pas compris pourquoi Habib Beye avait décidé de confier un tir au but au capitaine argentin de l'Olympique de Marseille, qui a déjà coûté très cher dans le passé à l'OM dans cet exercice. Plus globalement, les supporters se demandent pourquoi Leonardo Balerdi semble avoir la carte, qui lui évite d'être remis en cause par l'entraîneur phocéen. « Beye et Benatia ont rétorqué en disant qu’il s’agissait d’un garçon avec une excellente mentalité, qui aime profondément ce club, et qu’il fallait continuer à être derrière lui même s’il a parfois été défaillant », témoigne très sérieusement RMC.
Autrement dit, même s'il semble fort contre les faibles et faible contre les forts, Leonardo Balerdi n'a rien à craindre concernant sa place à l'Olympique de Marseille. Une excellente nouvelle pour le capitaine de l'OM, qui espère prouver aux supporters qu'il mérite réellement cette confiance totale des dirigeants de l'OM.
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Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

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La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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