L1 : Lille climatise l'OM et relance tout

27e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

Le LOSC bat l'OM : 2 buts à 1

But pour l'OM : Nwaneri (43e)

Buts pour le LOSC : Meunier (49e) et Giroud (86e)

Ce dimanche en Ligue 1, l’OM recevait le LOSC au Stade Vélodrome dans un choc très attendu. Les Dogues font une superbe opération en allant battre les Phocéens, de nouveau en plein doute.

L’ OM jouait gros ce dimanche sur ses terres face au LOSC. Les deux équipes visent plus que jamais une place dans le top 4 de la Ligue 1. Les Phocéens espèrent même finir dans le top 3 afin d’assurer une présence directe en Ligue des champions. Cette rencontre au Vélodrome a tenu toutes ses promesses. En début de match, un événement a marqué les esprits : la sortie sur blessure de Mason Greenwood, victime d’une énorme faute de Calvin Verdonk quelques secondes plus tôt. Agacé, l’Anglais a d'ailleurs écopé d’un carton jaune avant de quitter le terrain quelques instants plus tard, ce qui le suspendra pour la prochaine rencontre olympienne face à Monaco.

Malgré ces coups du sort, l’OM ne s’est pas laissé démonter et ouvrira le score grâce à Ethan Nwaneri, remplaçant de Greenwood. L’Anglais a repris un centre à la 43ᵉ minute pour lancer les Phocéens. Mais les errements défensifs de l’OM ont encore coûté cher. À la 49ᵉ minute, Thomas Meunier égalisera en effet sur une erreur de relance. Cinq minutes plus tard, Matías Fernandez-Pardo pensera donner l’avantage au LOSC, mais le joueur de 21 ans a vu son but refusé pour une position de hors-jeu très limite.

Si l'OM a ensuite globalement dominé les débats, les attaquants phocéens n’ont pas su trouver la faille. Et en fin de rencontre, Olivier Giroud, entré quelques minutes plus tôt, climatisera le Vélodrome en reprenant de la tête un centre bien senti de Thomas Meunier venu de la droite pour donner une victoire très importante au LOSC.

Si les Dogues relèvent la tête après leur élimination en Ligue Europa un peu plus tôt dans la semaine, les Phocéens vont eux encore passer des jours compliqués. Car en plus du top 3, c'est désormais le top 4 qui est en grand danger. Et lors de la prochaine journée, l'OM affrontera un Monaco en grande confiance.