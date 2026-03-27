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OM : Habib Beye en danger, un étonnant fautif accusé

OM27 mars , 7:00
parCorentin Facy
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A son arrivée à l’OM, Habib Beye a rapidement identifié des carences dans le travail physique effectué auparavant par le staff de Roberto De Zerbi. Des manques qu’il est à présent impossibles de gommer.
Adepte d’un jeu directe et basé sur un fort pressing à la perte du ballon, Habib Beye est tombé de haut à son arrivée à l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur du Stade Rennais est tombé sur des joueurs incapables de répondre à sa philosophie de jeu, principalement en raison d’un fort déficit sur le plan physique. Il faut dire que Roberto De Zerbi ne demandait pas du tout la même chose à son équipe et ne l’avait donc pas préparé de la même façon. L’entraîneur italien, adepte d’une possession à outrance et d’un jeu parfois très lent, n’avait clairement pas les mêmes besoins qu’Habib Beye vis-à-vis de la forme physique de son équipe.

Beye indirectement plombé par De Zerbi

Le stage à Marbella avait pour objectif de remettre tout le monde à niveau, mais Habib Beye n’a aucune chance de rattraper le retard physique pris par ses joueurs selon Kévin Roberto, préparateur physique individuel de certains pros comme Rayan Cherki ou Bamba Dieng, interrogé à ce sujet par Le Phocéen. « Concrètement, en une semaine, on ne développe pas des qualités physiques. Même un gain de 1 %, ce serait énorme. Regardez les sprinteurs : ils vont passer des centaines d’heures dans l’année pour ne gagner ne serait-ce que 0,1 seconde. Vous pensez vraiment qu’un footballeur qui s’entraîne une semaine va revenir métamorphosé ? » s’interroge-t-il, confiant que le retard accumulé en raison de la préparation physique décidée par le staff de Roberto De Zerbi est quasiment impossible à rattraper.
Mentalement aussi, les joueurs sont affectés et cela joue sur leur niveau de performance. « Directement non, mais indirectement oui. Un joueur affecté mentalement peut moins faire les efforts. À l’inverse, un joueur motivé va se surpasser. Par exemple, une finale de Ligue des Champions, les joueurs vont tout donner, alors que sur un match moins important, l’intensité sera différente. Le mental influence donc les données physiques » a-t-il ajouté. Autrement dit, Habib Beye est arrivé à l’OM avec un énorme caillou dans la chaussure, placé par son prédécesseur Roberto De Zerbi. Et qui risque bien de plomber le club phocéen en cette fin de saison. D’autant que le technicien de 48 ans le sait, si son équipe ne se qualifie pas en Ligue des Champions à l’issue de la saison, ses chances de rester à l’OM sont quasiment nulles.

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On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

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Tu le caches bien.

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je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
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16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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