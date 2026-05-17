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Grégory Lorenzi

OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense

OM17 mai , 15:30
parMehdi Lunay
1
Après son départ officiel de Brest, Grégory Lorenzi est attendu à Marseille la saison prochaine. Le futur directeur sportif de l'OM tarde à confirmer la nouvelle.
Grégory Lorenzi va changer de dimension en France. Architecte de la progression fulgurante du Stade Brestois depuis une décennie, il va rejoindre l'Olympique de Marseille cet été. Il deviendra le nouveau directeur sportif du club phocéen, remplaçant Medhi Benatia à ce poste. Le secret a été rapidement éventré et confirmé par l'ensemble des médias sportifs hexagonaux. Cependant, le principal intéressé est pratiquement muet sur le sujet.

Lorenzi maintient un peu le suspense

Le natif de Bastia se veut prudent et ne cite jamais l'OM dans ses déclarations. Interrogé sur son avenir par Ouest-France, Lorenzi est resté évasif sur sa future destination et sur son futur rôle. « Je communiquerai une fois ma situation réglée pour la suite de ma carrière. C’est vrai que j’ai la chance d’avoir des contacts avec quelques clubs, mais je ne peux en dire davantage. Vous aurez bientôt le dénouement. […] Quelle que soit la structure que je rejoindrai, ce sera forcément un fonctionnement différent. Ce sera pour moi une façon de plus me concentrer sur le rôle réel d’un directeur sportif. Je suis prêt à ça », a t-il expliqué au quotidien régional breton.

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Il est vrai que le championnat ne s'achèvera que dimanche soir. Brest accueille Angers pour son dernier match en Ligue 1 tandis que l'OM reçoit Rennes dans un match crucial pour l'Europe. Le club breton n'aurait pas mal vécu cet aveu de Lorenzi puisqu'il lui a déjà rendu hommage mercredi soir contre Strasbourg. Par contre, une déclaration maladroite du futur dirigeant marseillais peut vite déstabiliser un environnement phocéen déjà sous forte tension.
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Oui c'est assez dingue .. des qu'il y a pression pour avoir qqch derriere .. il fait n'importe quoi.. Au final ce soir y a rien a perdre vu que 4 ou 5 ca peut finalement revenir au meme ... donc ca jouera peut etre au ballon correctement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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