OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense

Après son départ officiel de Brest, Grégory Lorenzi est attendu à Marseille la saison prochaine. Le futur directeur sportif de l'OM tarde à confirmer la nouvelle.

Grégory Lorenzi va changer de dimension en France. Architecte de la progression fulgurante du Stade Brestois depuis une décennie, il va rejoindre l' Olympique de Marseille cet été. Il deviendra le nouveau directeur sportif du club phocéen, remplaçant Medhi Benatia à ce poste. Le secret a été rapidement éventré et confirmé par l'ensemble des médias sportifs hexagonaux. Cependant, le principal intéressé est pratiquement muet sur le sujet.

Lorenzi maintient un peu le suspense

Le natif de Bastia se veut prudent et ne cite jamais l'OM dans ses déclarations. Interrogé sur son avenir par Ouest-France, Lorenzi est resté évasif sur sa future destination et sur son futur rôle. « Je communiquerai une fois ma situation réglée pour la suite de ma carrière. C’est vrai que j’ai la chance d’avoir des contacts avec quelques clubs, mais je ne peux en dire davantage. Vous aurez bientôt le dénouement. […] Quelle que soit la structure que je rejoindrai, ce sera forcément un fonctionnement différent. Ce sera pour moi une façon de plus me concentrer sur le rôle réel d’un directeur sportif. Je suis prêt à ça », a t-il expliqué au quotidien régional breton.