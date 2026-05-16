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Habib Beye

OM : Habib Beye, le sujet interdit à Rennes

OM16 mai , 19:00
parEric Bethsy
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Après son passage compliqué en Bretagne, Habib Beye va retrouver Rennes en tant qu’adversaire dimanche. Les Rennais auraient pu aborder la rencontre avec un sentiment de revanche. Mais le nom de l’entraîneur marseillais n’était pas dans les discussions.
Le calendrier de la Ligue 1 nous offre une drôle de confrontation entre l’Olympique de Marseille et Rennes dimanche. Les regards seront tournés vers Habib Beye qui n’a pas laissé que de bons souvenirs en Bretagne. L’ancien coach des Rouge et Noir avaient perdu une partie de son vestiaire, ces mêmes joueurs subitement métamorphosés après son départ vers la cité phocéenne. Ce qui ressemble à une finale pour une qualification en Ligue Europa pouvait donc servir de revanche aux Rennais. Mais ce n’est pas la sensation de Franck Haise.
« Je n'ai pas entendu quelqu'un en parler cette semaine, a réagi l’entraîneur du SRFC. Je ne suis pas dans toutes les conversations mais en tout cas, je n'en ai pas entendu parler une seule fois cette semaine. Moi je suis focus sur nous. Dans les discussions à droite à gauche avec un peu tout le monde dans la semaine, il n'y a pas eu de sujet. Je ne sais même pas de quelle revanche on parle. Habib a été le premier entraîneur de la saison du Stade Rennais. Quel que soit le classement qu'on aura au final, il y aura aussi contribué. La revanche, ce n'est pas un sujet pour moi, et je ne pense pas que ce soit le cas pour les joueurs. »
Aucun problème avec Habib
- Valentin Rongier
En effet, le capitaine rennais Valentin Rongier a tenu un discours similaire. « Je ne pense pas qu'il faille se focaliser là-dessus. En tout cas, je n'ai aucun problème avec Habib. Et si on commence à faire parler les egos de chacun, c'est là qu'on se trompe. On va surtout jouer un match de football. Cette semaine, je n'ai pas entendu les joueurs en parler. Je pense vraiment qu'on est focalisés sur nous et sur ce beau match à jouer contre une très bonne équipe », a calmé l’ancien Marseillais qui, lui, a toujours soutenu Habib Beye. Pas sûr que tous ses coéquipiers soient du même avis.
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C'est pas comme si Beye a Rennes avait volontairement fait perdre son équipe contre son futur club en coupe hein.... Si ca peut faire rager les sardines....avec leur club de clown, Vivement la saison suivante des Feux de l'OM.....

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Vivement que cette chaine soit supprimée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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