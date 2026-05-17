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PL : MU enchaine et valide son podium

Premier League17 mai , 15:30
parGuillaume Conte
0
Avec un Bruno Fernandes toujours aussi déchainé à la baguette, Manchester United a disputé son dernier match de la saison à Old Trafford en affichage un visage toujours aussi conquérant, ce dimanche après-midi.
MU s’est imposé 3-2 face à Nottingham Forest, s’assurant définitivement de sa troisième place de Premier League. Une belle remontée pour la formation désormais dirigée par Michael Carrick, qui pourrait annoncer dans les prochaines heures la prolongation de son contrat comme entraineur principal pour les deux prochaines années. C'était aussi le dernier match de Casemiro avec les Red Devils.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
79362475682642
2
M. City
77362385753243
3
M. United
683719117665016
4
Aston Villa
62371881154486
5
Liverpool
593717812625210
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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