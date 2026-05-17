PL : MU enchaine et valide son podium

Avec un Bruno Fernandes toujours aussi déchainé à la baguette, Manchester United a disputé son dernier match de la saison à Old Trafford en affichage un visage toujours aussi conquérant, ce dimanche après-midi.

MU s’est imposé 3-2 face à Nottingham Forest, s’assurant définitivement de sa troisième place de Premier League. Une belle remontée pour la formation désormais dirigée par Michael Carrick, qui pourrait annoncer dans les prochaines heures la prolongation de son contrat comme entraineur principal pour les deux prochaines années. C'était aussi le dernier match de Casemiro avec les Red Devils.