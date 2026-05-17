France : Kylian Mbappé, le capitaine est abandonné

Le Mondial approche et Kylian Mbappé ne l'aborde pas dans un bon état d'esprit. Le capitaine des Bleus est critiqué et contesté au Real Madrid mais aussi dans son propre pays. Ses qualités de leader sont remises en cause.

Pratiquement au sommet de son art cette saison, Kylian Mbappé ne reçoit pas un concert de louanges. En Espagne, les supporters du Real Madrid préfèrent l'accueillir avec un concert de sifflets . La star est tenue responsable de la saison blanche de son club. Un traitement injuste et pourtant le soutien tarde à venir en France. L'ancien joueur du PSG suscite de la défiance dans l'opinion en raison de sa personnalité. Jugé individualiste, le capitaine de l' Equipe de France est considéré comme un élément perturbateur pour ses équipes.

Mbappé n'arrive pas à égaler Messi

La réussite du PSG depuis son départ alimente cette théorie. Pour certains supporters des Bleus, l'Equipe de France pourrait même être meilleure sans Kylian Mbappé. Ils pensent notamment que des profils comme Dembélé ou Olise pourraient être écrasés par le poids de leur capitaine dans le jeu. Sébastien Tarrago ne souscrit pas totalement à cette analyse. Cependant, le journaliste reconnaît que Mbappé n'a pas acquis la légitimité d'un leader en sélection malgré le port du brassard.

« Il y a parfois des personnalités à part, Lionel Messi par exemple avec l’Argentine. La différence entre Lionel Messi et Kylian Mbappé ? L’âge déjà parce que Messi a été longtemps extrêmement critiqué. Mais lui il a réussi à fédérer et à créer un élan dans son équipe qui fait que tous les joueurs qui l’accompagnent sont prêts à se casser la jambe pour lui. Pour l’instant, Kylian Mbappé n’a pas réussi à susciter cette adhésion autour de lui. C’est ça le vrai sujet pour moi », a t-il expliqué sur RTL. Au-delà des buts, Kylian Mbappé devra trouver le déclic sur le plan humain lors du Mondial à venir.