Le PSG défie Arsenal, le club le plus détesté d'Angleterre

Je suis curieux de savoir quelle erreur il a commise contre Toulouse ? Des remplacements tardifs ? On a vu que les remplaçants n'ont rien apporter dans le jeu. Faire jouer Merah ? On lui a reproché de ne pas assez le faire jouer les semaines précédentes. Ne pas faire jouer Sulc dès le début ? On lui a reproché de trop le faire jouer alors qu'il n'était pas prêt. Faire jouer Morton alors qu'il était limite ? On a généralement perdu quand il ne jouait pas, et tous les pros disent que tou sles coachs font confiance aux joueurs pour savoir s'ils peuvent ou non jouer. J'ai surtout l'impression que notre équipe a plein de joueurs inexpérimentés qui ont peur quand l'enjeu est grand. Strasbourg a eu les mêmes problèmes cette saison.
Lorenzi celui qui donne son accord mais au dernier moment fait faux plan?
Monsieur j'efface les post car je n'assume pas 😂
Allez kilyan je compte sur toi Fait les mentir 👊⚽
Sauf que en juin y a le mondial, y a des internationaux à Lyon en juillet ils seront encore en vacances ils risquent de manquer pour les 2 matchs de barrage c
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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