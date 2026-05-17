Le PSG défie Arsenal, le club le plus détesté d'Angleterre

Le PSG peut marquer l'histoire du football français en remportant une deuxième Ligue des champions. Pas sûr que cela suffise à gagner l'adhésion de la France entière. Cependant, son futur adversaire n'aura pas du tout l'Angleterre derrière lui.

Si éloignés sportivement depuis plus d'une décennie, le PSG et l' OM restent encore à égalité en nombre de Ligue des champions gagnées. Les deux rivaux français en ont une chacune. Néanmoins, ce match nul ne tient qu'à un fil. Fin mai, le club parisien peut définitivement doubler les Phocéens à Budapest. Paris serait double champion d'Europe, s'offrant l'exploit de triompher deux années de suite. Un tel succès augmenterait la popularité du PSG sur le sol français même si une partie du public continuera de le détester.

Le PSG préféré à Arsenal, les Anglais osent

Certains amoureux du Paris Saint-Germain sont attristés d'un tel désamour alors que leur club affiche une identité de jeu forte depuis deux ans. Ils rappellent que la France était derrière l'ASSE en 1976 et largement derrière l'OM en 1993. Toutefois, ils se consoleront en regardant du côté de l'Angleterre. Là-bas, Arsenal ne sera pas beaucoup soutenu. Le journal The Guardian affirme que le club londonien est devenu le plus détesté d'Angleterre cette année.

une équipe qui peut être ennuyeuse et qui repose sur la défense et les coups de pied arrêtés ». Cela ne s'arrange pas avec un arbitrage jugé favorable à Arsenal cette saison. Son manager espagnol est aussi attaqué sur le plan humain. « Son agitation sur le banc de touche génère de l'irritation », écrit le Guardian. Un comble au vu de la renaissance des Gunners sur le plan sportif. Ils peuvent viser un doublé Premier League -Ligue des champions. Mais, le style de jeu prôné par Mikel Arteta irrite les supporters des autres équipes. Ils rejettent «». Cela ne s'arrange pas avec un arbitrage jugé favorable à Arsenal cette saison. Son manager espagnol est aussi attaqué sur le plan humain. «», écrit

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Ainsi, beaucoup de fans anglais préfèrent voir le PSG devenir champion d'Europe à Budapest et Manchester City conserver sa couronne nationale. Ce n'est pas anodin puisque les Citizens n'ont pas une forte cote de popularité outre-Manche. On leur reproche leur développement rapide, uniquement basé sur des moyens financiers colossaux voire illégaux. Cette tendance suffira t-elle à faire vaciller Arsenal ? Rien n'est moins sûr pour une équipe qui avance dans cette adversité depuis plusieurs mois.