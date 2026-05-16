Benatia et l'OM c'est officiellement fini
Medhi Benatia quitte l'OM

L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

OM16 mai , 20:25
parClaude Dautel
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A la veille de la réception du Stade Rennais au Vélodrome, l'OM a officialisé le départ dès lundi de Medhi Benatia, qui avait démissionné de son poste en début d'année avant finalement d'accepter d'aller au bout de la saison.
« Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026. Revenu à Marseille fin 2023 en tant que conseiller sportif, il avait été nommé Directeur du Football début 2025. Tout au long de ses mandats au sein de l'Olympique de Marseille, il a travaillé quotidiennement pour le club, avec une implication sans réserve et le souci constant de porter haut les ambitions marseillaises. Son action a notamment été marquée par une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, une gestion active du mercato ayant permis de valoriser le potentiel sportif du club, ainsi qu’une réorganisation du centre de formation, dont les premiers résultats se révèlent déjà très prometteurs », annonce l'Olympique de Marseille.

McCourt remercie Benatia pour son apport à l'OM

Longoria et Benatia ne sont plus à l'OM
Benatia Longoria Marseille
Dans le même communiqué, Frank McCourt a tenu à remercier Medhi Benatia pour son passage à l'OM : « Je tiens personnellement à saluer et à remercier Medhi, qui a accepté d'aller au terme de la saison et qui s'est montré pleinement engagé durant une période exigeante pour le club. Il a fait preuve d'un sens affirmé des responsabilités et d'un attachement sincère à l'Olympique de Marseille. » De son côté, le désormais ancien directeur du football de Marseille a lui répété son attachement à l'OM : « Je suis revenu à l’OM avec l'envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu'il m'a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l'Olympique de Marseille de connaître le succès qu'il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement. »
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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