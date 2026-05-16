L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

A la veille de la réception du Stade Rennais au Vélodrome, l'OM a officialisé le départ dès lundi de Medhi Benatia, qui avait démissionné de son poste en début d'année avant finalement d'accepter d'aller au bout de la saison.

Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026. Revenu à Marseille fin 2023 en tant que conseiller sportif, il avait été nommé Directeur du Football début 2025. Tout au long de ses mandats au sein de l'Olympique de Marseille, il a travaillé quotidiennement pour le club, avec une implication sans réserve et le souci constant de porter haut les ambitions marseillaises. Son action a notamment été marquée par une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, une gestion active du mercato ayant permis de valoriser le potentiel sportif du club, ainsi qu’une réorganisation du centre de formation, dont les premiers résultats se révèlent déjà très prometteurs », annonce l'Olympique de Marseille. », annonce l'Olympique de Marseille.

McCourt remercie Benatia pour son apport à l'OM

Benatia Longoria Marseille

Dans le même communiqué, Frank McCourt a tenu à remercier Medhi Benatia pour son passage à l'OM : « Je tiens personnellement à saluer et à remercier Medhi, qui a accepté d'aller au terme de la saison et qui s'est montré pleinement engagé durant une période exigeante pour le club. Il a fait preuve d'un sens affirmé des responsabilités et d'un attachement sincère à l'Olympique de Marseille. » De son côté, le désormais ancien directeur du football de Marseille a lui répété son attachement à l'OM : « Je suis revenu à l’OM avec l'envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu'il m'a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l'Olympique de Marseille de connaître le succès qu'il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement. »