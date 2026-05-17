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Serie A : la Juventus sombre sur sa pelouse, Naples assure le top 4

Serie A17 mai , 14:05
parNathan Hanini
0
Côme 1–0 Parme (Moreno, 58e)
Genoa 1–2 AC Milan (Nkunku, 50e (pen) et Athekame 81e pour Milan contre Vasquez 87e)
Juventus 0–2 Fiorentina (Ndour 34e et Mandragora 83e)
Pise 0–3 Naples (McTominay 21e, Rrahmani 27e et Hojlund 90+2e)
AS Roma 2–0 Lazio (Mancini 40e et 66e)
Pour cette avant-dernière journée de Serie A, le faux-pas était interdit pour les clubs à la lutte pour la Ligue des champions. Et à ce petit jeu-là, seule la Juventus a fauté. La Vieille Dame a été battue par la Fiorentina (2-0) sur sa pelouse. Les hommes de Luciano Spalletti n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matchs dans ce sprint final en championnat. Le club du Piémont glisse à la sixième place. Grâce à son succès capital sur la pelouse du Genoa, l’AC Milan met fin à une série de trois matchs sans victoire et remonte sur la troisième marche du podium. Les Lombards sont talonnés par l’AS Roma, victorieuse de la Lazio dans un derby marqué par un carton rouge de chaque côté. Grâce à ce succès à Pise, Naples assure sa place dans le top 4 avec une avance de cinq points sur Côme, cinquième. Les hommes de Cesc Fàbregas peuvent encore rêver de C1 avec un succès face à Parme. Mais il faudra compter sur un faux-pas devant lors de la dernière journée.

Serie A

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Inter
85362745853154
2
Napoli
73372278573621
3
AC Milan
703720107523319
4
Roma
703722411573126
5
Como
683719117612833
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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