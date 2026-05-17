Real Madrid : Mourinho pose une clim à Madrid

" Vivement ce soir "si par miracle FC sardine gagne un match
D'accord le faut compte Ont vera qui touchera de l'argent....
Partout alors c'est le seul forum où je vais 😂🫵 Sammmmmmm le mythomane 😂🫵
Directement la violence ! Incroyable ces racailles Marseillaises
Darren Tulett... "le plus anglais des journalistes français". C'est plutôt "le plus français des journalistes anglais". En plus de l'erreur de l'orthographe de son nom...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🗣️ « 𝗝𝗘 𝗡’𝗔𝗜 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗗𝗨 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 » 🤔 José Mourinho a évoqué son avenir après la victoire de Benfica à Estoril : « Il y a 99% de chances que je reste à Benfica, parce que j’ai un contrat avec Benfica et, en plus d’avoir un