Real Madrid : Mourinho pose une clim à Madrid

Il est le favori numéro un pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Ce samedi en conférence de presse, José Mourinho a affirmé n’avoir reçu aucune offre du club espagnol à ce jour. Le Portugais a expliqué être très heureux du côté de Lisbonne.

Glorioso. En conférence de presse, José Mourinho a reconnu que son agent entretenait un contact avec le Real Madrid. Cependant, les chances de le voir débarquer au sein du club espagnol sont minces. « Il y a 99 % de chances que je reste au Benfica, car j'ai un contrat avec le Benfica et, en plus d'avoir un contrat, j'ai une offre de renouvellement que je n'ai pas encore vue, mais mon agent a dit que c'était une excellente offre, » a-t-il déclaré. Cité du côté du Real Madrid pour en devenir le nouvel entraîneur, José Mourinho a donné quelques indices concernant son avenir. Le technicien portugais a disputé son dernier match de championnat ce samedi à Estoril (3-1). Le club de la capitale portugaise termine donc à la troisième place du championnat et disputera l’Europa League la saison prochaine. Un résultat décevant par rapport aux ambitions de début de saison. Cependant, un classement qui ne décourage pas le Special One sous contrat jusqu’en 2027 avec le clubEn conférence de presse, José Mourinho a reconnu que son agent entretenait un contact avec le Real Madrid. Cependant, les chances de le voir débarquer au sein du club espagnol sont minces. «a-t-il déclaré.

Mourinho n’est pas encore décidé

Le Special One a poursuivi en expliquant qu’il était très heureux au sein du Benfica et que sa décision serait prise dans les semaines à venir. Le club lisboète a soumis une offre de prolongation de contrat au Portugais. « Je ne sais pas si je vais rester au Benfica ou pas... Quand je le saurai, je le dirai. Je verrai ce qu'il se passe la semaine prochaine, » souligne-t-il. De son côté, le Real Madrid cherche toujours son technicien l’an prochain. Nommé après le départ de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a perdu beaucoup de crédibilité dans la gestion de son vestiaire cette saison. L’Espagnol devrait terminer la saison à la tête des Merengues. L’absence de trophée majeur depuis deux saisons illustre les difficultés traversées par le club de la capitale espagnole cette saison.