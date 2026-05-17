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Rayan Cherki privé de micro par Manchester City

Premier League17 mai , 14:30
parClaude Dautel
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Entré en cours de match lors de la finale de la Cup, Rayan Cherki a fait le buzz en Angleterre en faisant un selfie avec le Prince William dans la tribune officielle. Mais, l'international français n'a pas été autorisé à s'exprimer sur Beinsports.
Vainqueur de la Cup avec Manchester City, Rayan Cherki était d'humeur joyeuse samedi à Wembley. Même s'il n'est entré qu'en seconde période, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a ajouté une ligne à son palmarès, et en plus il a fait rire un supporter d'Aston Villa en la personne du Prince William. Le fils du Roi d'Angleterre était en effet présent pour remettre le trophée et les médailles lors de cette finale entre Manchester City et Chelsea, et il a vu débarquer Rayan Cherki devant lui, afin de faire un selfie. Une scène cocasse qui a amusé toute l'Angleterre. Cependant, et cela n'a rien à voir, du côté des dirigeants de Manchester City, on a refusé que le joueur français aille s'exprimer devant Beinsports, qui diffusait en France cette finale de la Cup.

Cherki a fait rire l'Angleterre

Darren Tullet, qui officiait sur cette finale de la Cup, et était présent à Wembley, a vivement regretté la décision prise par les dirigeants de Manchester City. « On a adoré la joie de Cherki à Wembley. On aurait aimé la partager avec les téléspectateurs en France mais le club n’a pas voulu qu’il s’exprime. Bien dommage », a fait remarquer le plus anglais des journalistes français. Car plus que ce selfie princier, les journalistes de la chaîne sportive auraient aimé parler du Mondial 2026 avec Rayan Cherki, lequel a été retenu par Didier Deschamps et qui participera ainsi à sa première Coupe du Monde. Visiblement, Manchester City n'était pas d'accord et a donc prévenu Beinsports qu'il ne fallait rien attendre de la part du joueur tricolore. En contrepartie, Antoine Semenyo, auteur du but de la victoire, a lui eu le feu vert des Cityzens pour aller sur Beinsports en direct.
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