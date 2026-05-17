ICONSPORT_366057_0396
Pierre-Emile Hojbjerg

OM : Deux joueurs craquent, Marseille exige 30 ME

OM17 mai , 13:00
parMehdi Lunay
1
L'Olympique de Marseille a raté sa saison et ne verra pas la Ligue des champions l'an prochain. Plusieurs joueurs devront quitter le club au mercato. Deux milieux de terrain prennent déjà les devants et sondent le marché.
Difficile de ne pas utiliser le terme d'accident industriel pour qualifier la saison marseillaise. Très ambitieux au mercato estival 2025, l'OM avait attiré des beaux noms comme Benjamin Pavard, Igor Paixao ou encore Facundo Medina. Néanmoins, ce solide effectif n'a pas répondu aux attentes. Rapidement éliminé en Ligue des champions, le club phocéen a perdu toute chance de revenir en C1 l'année prochaine. La faute à une fin de saison catastrophique, ponctuée par des tensions en interne. On peut déjà prédire un grand bouleversement de l'équipe cet été.

Hojbjerg et Timber veulent s'en aller

Sans l'importante manne financière de la C1, l'Olympique de Marseille sera contraint de vendre plusieurs éléments. Son plus gros salaire n'attend même pas la direction pour préparer son départ. Suiveur assidu des Olympiens, notre confrère Guillaume Tarpi révèle que les agents de Pierre-Emile Hojbjerg placent déjà leur client à l'étranger. Payé 500 000 euros par mois à l'OM, le milieu danois rêve de Serie A mais il pourrait aussi atterrir en Turquie. Il n'est pas le seul phocéen à sonder le marché en vue d'une possible vente.
Plus étonnant, Quinten Timber veut aussi s'en aller. Arrivé en janvier dernier de Feyenoord, le milieu néerlandais entend quitter le marasme marseillais. Il vise la Premier League où évolue son frère jumeau Jurriën (Arsenal). Lâcher le joueur de 24 ans ne serait pas une bonne nouvelle pour les ambitions sportives de l'OM. Toutefois, Timber pourrait rapporter plus de 20 millions d'euros. Une belle plus-value puisqu'il n'avait coûté que 4,5 millions. Hojbjerg rapporterait 10 millions d'euros de son côté. 30 millions d'euros totaux non négligeables au vu du déficit financier enregistré par Marseille.
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0102
Ligue 1

TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_366064_0154
OL

L'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpot

Le fils du patron de LVMH dirige le Paris FC
Paris FC

Il trahit le PSG et s'en vante, Paris est prévenu

ICONSPORT_366270_0266
OM

OM : Une star de la Lazio confirmée à Marseille

Fil Info

17 mai , 13:02
TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 mai , 12:40
L'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpot
17 mai , 12:20
Il trahit le PSG et s'en vante, Paris est prévenu
17 mai , 12:00
OM : Une star de la Lazio confirmée à Marseille
17 mai , 11:30
Bordeaux en Ligue 3, Romain Molina y croit
17 mai , 11:00
PSG-Arsenal : La police promet l'enfer aux casseurs
17 mai , 10:36
Luis Enrique convoque 21 joueurs pour le derby PFC-PSG
17 mai , 10:25
Chelsea officialise la signature de Xabi Alonso
17 mai , 10:00
L'OM contacte une des révélations de la saison de Ligue 1

Derniers commentaires

L'OM fixe le prix de vente de Greenwood, c'est énorme

Pas la même époque, a l époque 50 M ca valait beaucoup , la vie évolue mon coco

OM : Deux joueurs craquent, Marseille exige 30 ME

Ils souhaitent partir au plus vite d'un club qui coule... Inquiétante la situation de Marseille

L'OM fixe le prix de vente de Greenwood, c'est énorme

Pourtant l’OM est dans L’URGENCE de vendre vis à vis de l’UEFA

L'OM fixe le prix de vente de Greenwood, c'est énorme

A combien est partie Benzema ? Ne raconte pas de la merde comme certains

L'OM contacte une des révélations de la saison de Ligue 1

Aucun intérêt d'avoir d'autres comptes... 1 seul sur Discorde où j'ai été banni. Bien 1an que j'ai plus posté ici Maintenant me revoilà les copains 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading