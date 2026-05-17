OM : Deux joueurs craquent, Marseille exige 30 ME

L'Olympique de Marseille a raté sa saison et ne verra pas la Ligue des champions l'an prochain. Plusieurs joueurs devront quitter le club au mercato. Deux milieux de terrain prennent déjà les devants et sondent le marché.

Difficile de ne pas utiliser le terme d'accident industriel pour qualifier la saison marseillaise. Très ambitieux au mercato estival 2025, l' OM avait attiré des beaux noms comme Benjamin Pavard, Igor Paixao ou encore Facundo Medina. Néanmoins, ce solide effectif n'a pas répondu aux attentes. Rapidement éliminé en Ligue des champions, le club phocéen a perdu toute chance de revenir en C1 l'année prochaine. La faute à une fin de saison catastrophique, ponctuée par des tensions en interne. On peut déjà prédire un grand bouleversement de l'équipe cet été.

Hojbjerg et Timber veulent s'en aller

Sans l'importante manne financière de la C1, l'Olympique de Marseille sera contraint de vendre plusieurs éléments. Son plus gros salaire n'attend même pas la direction pour préparer son départ. Suiveur assidu des Olympiens, notre confrère Guillaume Tarpi révèle que les agents de Pierre-Emile Hojbjerg placent déjà leur client à l'étranger. Payé 500 000 euros par mois à l'OM, le milieu danois rêve de Serie A mais il pourrait aussi atterrir en Turquie. Il n'est pas le seul phocéen à sonder le marché en vue d'une possible vente.

Plus étonnant, Quinten Timber veut aussi s'en aller. Arrivé en janvier dernier de Feyenoord, le milieu néerlandais entend quitter le marasme marseillais. Il vise la Premier League où évolue son frère jumeau Jurriën (Arsenal). Lâcher le joueur de 24 ans ne serait pas une bonne nouvelle pour les ambitions sportives de l'OM. Toutefois, Timber pourrait rapporter plus de 20 millions d'euros. Une belle plus-value puisqu'il n'avait coûté que 4,5 millions. Hojbjerg rapporterait 10 millions d'euros de son côté. 30 millions d'euros totaux non négligeables au vu du déficit financier enregistré par Marseille.