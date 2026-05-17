ICONSPORT_366064_0081

Quatre terribles nouvelles pour l'avenir de l'OL

OL17 mai , 13:52
parGuillaume Conte
2
Endrick va quitter l'OL après la rencontre de dimanche, c'est pour le moment le seul départ important avéré. Mais quatre joueurs majeurs de cette belle saison sont aussi sur le départ, et c'est une mauvaise surprise.
Ce dimanche, l’OL mettra un terme à sa saison avec la réception du RC Lens. Si les Artésiens n’ont plus rien à jouer, ce n’est pas du tout le cas des Lyonnais, qui peuvent encore espérer accrocher le podium. Il faudra pour cela battre le dauphin du PSG et espérer un faux-pas de Lille contre Auxerre. Un match contre Lens d’autant plus capital que, en cas de contre-performance, Rennes peut même s’emparer de la quatrième place aux dépens des joueurs de Paulo Fonseca s’il parvient à s’imposer à l’OM.

Sulc et Moreira veulent rester, mais...

Il n’y aura donc pas de place pour les sentiments sur cette rencontre. La place finale de l’OL dictera le prochain mercato, dont le départ d’Endrick est la seule certitude. mais Le Progrès annonce tout de même qu’il y a beaucoup plus de questions cruciales qui se posent finalement lors de ce dernier match au Groupama Stadium.
En effet, quatre joueurs ayant brillé cette saison pourront quitter le club, et cela risque de faire très mal car il s’agit d’éléments majeurs, de très bonnes surprises de la saison, voire de cadres. Les joueurs de l’OL concernés sont : Moussa Niakhaté, Tyler Morton, Pavel Sulc et Afonso Moreira. Pas forcément les plus gros salaires du club, mais des joueurs qui peuvent être vendus très chers. Le Sénégalais est le taulier défensif et son profil plait beaucoup en Angleterre. C’est aussi le cas de Tyler Morton, dans un autre style. Afonso Moreira et Pavel Sulc ne se voient pas vraiment partir comme le précise le quotidien régional, mais en cas d’offre importante, l’OL réaliserait une telle plus-value qu’il serait difficile de faire la fine bouche.
Car même si les choses vont dans le bon sens avec Michele Kang, il ne faut pas oublier à quel point le bilan de l’OL est déficitaire et les créanciers comptent bien essayer de revoir leur argent. Pour cela, il faudra des grosses ventes tout en gardant une équipe compétitive pour continuer de fréquenter la Ligue des Champions, avec les dotations qui vont avec.
Face à cette situation complexe, Matthieu Louis-Jean s’est voulu rassurant : « On a toujours des solutions pour composer une bonne équipe ». Le boss du recrutement à l’OL sera en effet déterminant pour faire de nouveaux miracles cet été. Surtout si des départs majeurs se confirment.

Lire aussi

L'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpotL'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpot
OL : Paulo Fonseca a retenu 25 joueurs contre LensOL : Paulo Fonseca a retenu 25 joueurs contre Lens
Articles Recommandés
ICONSPORT_366540_0233
Premier League

PL : MU enchaine et valide son podium

ICONSPORT_366263_0313
OM

OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense

ICONSPORT_366333_0162
Equipe de France

France : Kylian Mbappé, le capitaine est abandonné

HIeEWv7WUAAtaDB
Premier League

Rayan Cherki privé de micro par Manchester City

Fil Info

17 mai , 15:30
PL : MU enchaine et valide son podium
17 mai , 15:30
OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense
17 mai , 15:00
France : Kylian Mbappé, le capitaine est abandonné
17 mai , 14:30
Rayan Cherki privé de micro par Manchester City
17 mai , 14:05
Serie A : la Juventus sombre sur sa pelouse, Naples assure le top 4
17 mai , 13:30
Le PSG défie Arsenal, le club le plus détesté d'Angleterre
17 mai , 13:02
TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 mai , 13:00
OM : Deux joueurs craquent, Marseille exige 30 ME
17 mai , 12:40
L'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpot

Derniers commentaires

PSG-Arsenal : La police promet l'enfer aux casseurs

Monsieur j'efface les post car je n'assume pas 😂

France : Kylian Mbappé, le capitaine est abandonné

Allez kilyan je compte sur toi Fait les mentir 👊⚽

L'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpot

Sauf que en juin y a le mondial, y a des internationaux à Lyon en juillet ils seront encore en vacances ils risquent de manquer pour les 2 matchs de barrage c

Quatre terribles nouvelles pour l'avenir de l'OL

Bla... bla... bla...

OL : Mourinho règle le dossier Endrick

Oui c'est assez dingue .. des qu'il y a pression pour avoir qqch derriere .. il fait n'importe quoi.. Au final ce soir y a rien a perdre vu que 4 ou 5 ca peut finalement revenir au meme ... donc ca jouera peut etre au ballon correctement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading