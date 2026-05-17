Quatre terribles nouvelles pour l'avenir de l'OL

Endrick va quitter l'OL après la rencontre de dimanche, c'est pour le moment le seul départ important avéré. Mais quatre joueurs majeurs de cette belle saison sont aussi sur le départ, et c'est une mauvaise surprise.

Ce dimanche, l’OL mettra un terme à sa saison avec la réception du RC Lens. Si les Artésiens n’ont plus rien à jouer, ce n’est pas du tout le cas des Lyonnais, qui peuvent encore espérer accrocher le podium. Il faudra pour cela battre le dauphin du PSG et espérer un faux-pas de Lille contre Auxerre. Un match contre Lens d’autant plus capital que, en cas de contre-performance, Rennes peut même s’emparer de la quatrième place aux dépens des joueurs de Paulo Fonseca s’il parvient à s’imposer à l’OM.

Sulc et Moreira veulent rester, mais...

Il n’y aura donc pas de place pour les sentiments sur cette rencontre. La place finale de l’OL dictera le prochain mercato , dont le départ d’Endrick est la seule certitude. mais Le Progrès annonce tout de même qu’il y a beaucoup plus de questions cruciales qui se posent finalement lors de ce dernier match au Groupama Stadium.

En effet, quatre joueurs ayant brillé cette saison pourront quitter le club, et cela risque de faire très mal car il s’agit d’éléments majeurs, de très bonnes surprises de la saison, voire de cadres. Les joueurs de l’OL concernés sont : Moussa Niakhaté, Tyler Morton, Pavel Sulc et Afonso Moreira. Pas forcément les plus gros salaires du club, mais des joueurs qui peuvent être vendus très chers. Le Sénégalais est le taulier défensif et son profil plait beaucoup en Angleterre. C’est aussi le cas de Tyler Morton, dans un autre style. Afonso Moreira et Pavel Sulc ne se voient pas vraiment partir comme le précise le quotidien régional, mais en cas d’offre importante, l’OL réaliserait une telle plus-value qu’il serait difficile de faire la fine bouche.

Car même si les choses vont dans le bon sens avec Michele Kang, il ne faut pas oublier à quel point le bilan de l’OL est déficitaire et les créanciers comptent bien essayer de revoir leur argent. Pour cela, il faudra des grosses ventes tout en gardant une équipe compétitive pour continuer de fréquenter la Ligue des Champions, avec les dotations qui vont avec.

Face à cette situation complexe, Matthieu Louis-Jean s’est voulu rassurant : « On a toujours des solutions pour composer une bonne équipe ». Le boss du recrutement à l’OL sera en effet déterminant pour faire de nouveaux miracles cet été. Surtout si des départs majeurs se confirment.