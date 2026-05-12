ICONSPORT_278574_0394

OM : Grégory Lorenzi arrive avec une terrible nouvelle

OM12 mai , 8:00
parGuillaume Conte
1
Directeur sportif très apprécié du Stade Brestois pour avoir réussi à avoir des résultats malgré des moyens très limités, Grégory Lorenzi est sur le point de devenir le nouveau patron du sportif à l’OM.
L’OM avance enfin. Un mois après la nomination de Stéphane Richard, qui entrera en fonction cet été après la fin de la saison, le club provençal a trouvé son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Grégory Lorenzi, qui a amené Brest en Ligue des Champions malgré des moyens financiers très limités. Cela faisait plusieurs mois qu’il avait annoncé la fin de son aventure à Brest, qui aura duré 10 ans. Mais le Corse avait fait le tour de la question dans le Finistère, et négociait depuis le mois d’avril pour rejoindre Nice, et prendre la suite de Florian Maurice.

Lorenzi, la recette de Brest appliquée à l'OM ?

Il n’a toutefois pas pu résister au projet proposé par l’OM, qui revêt forcément plus de prestige qu’une équipe de Nice pas encore assurée de se maintenir. De son côté, Marseille est aussi dans le flou car il est pour l’heure impossible de savoir s’il y aura une Coupe d’Europe au programme la saison prochaine.

Lire aussi

L'OM le recrute libre, il fait ses valises pour 10 MEL'OM le recrute libre, il fait ses valises pour 10 ME
OM : McCourt refuse cet entraîneur au salaire délirantOM : McCourt refuse cet entraîneur au salaire délirant
Mais Grégory Lorenzi a surtout été séduit par l’idée de se confronter à un univers plus exigeant qu’à Brest. Et il sera forcément servi à l’OM, même si la donne sera totalement changée par rapport aux saisons précédentes. L’ère Longoria est finie, et Stéphane Richard fera ce que lui demande Frank McCourt, à savoir gérer le club à l’économie.
« Sans la manne de la Ligue des champions, il va falloir cesser la fuite en avant qui caractérisait ces dernières saisons la politique sportive de l'OM, capable d'investir de grosses sommes en croisant les doigts pour que les résultats sportifs, et les récompenses économiques, suivent », confie ainsi L’Equipe ce mardi. Le message est clair, le but sera de faire entrer de l’argent dans les caisses, en vendant certains joueurs à grosse valeur marchande, avant d’espérer que Grégory Lorenzi ait la même réussite qu’avec le Stade Brestois, où il était capable de dénicher des joueurs à la fois capables d’améliorer l’équipe, et de faire l’objet d’une belle revente plus tard. Un rêve pour Frank McCourt, même si les noms seront moins ronflants que par le passé à l’OM.
Articles Recommandés
ICONSPORT_360272_0103
PSG

L’offre est tombée, le PSG met 42 ME pour Ordoñez

ICONSPORT_366152_0065
Premier League

PL : Malgré ses Français, Tottenham rate une occasion en or

Le Ballon d'Or 2025 ému meilleur joueur de L1
Ligue 1

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

ICONSPORT_366156_0106
Serie A

Serie A : Rowe surprend Naples, le suspense relancé

Fil Info

12 mai , 8:20
L’offre est tombée, le PSG met 42 ME pour Ordoñez
11 mai , 23:07
PL : Malgré ses Français, Tottenham rate une occasion en or
11 mai , 22:55
Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1
11 mai , 22:46
Serie A : Rowe surprend Naples, le suspense relancé
11 mai , 22:44
Le but de Dembélé contre Lille élu plus beau but de Ligue 1
11 mai , 22:29
L'équipe-type de Ligue 1 dévoilée sans énorme surprise
11 mai , 22:18
Pierre Sage élu meilleur entraîneur de Ligue 1
11 mai , 22:05
Michael Olise gagne le prix de meilleur joueur français à l'étranger
11 mai , 22:00
Brest ne voit pas le PSG au-dessus d’Arsenal

Derniers commentaires

Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1

c'est pas le joueur le plus lgt bléssé cette saison footix que tu es

Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1

tu fais du hors sujet en plus mdr t vraiment debile

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Parle pas de cette année stp... Personne ne vous respecte mais au moins toi respecte ton club...NewCastle a du bien se marrer par la suite, comme toute l'Europe.

Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1

rassure moi tu etais pas née en 1998 zidane n'a jamais porter l'equipe de france en 98 a part la finale sa competition est loin d'etre exeptionnel

OM : Grégory Lorenzi arrive avec une terrible nouvelle

avec Gregory Lorenzi on va avoir un bon mercato

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading