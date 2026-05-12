OM : Grégory Lorenzi arrive avec une terrible nouvelle

Directeur sportif très apprécié du Stade Brestois pour avoir réussi à avoir des résultats malgré des moyens très limités, Grégory Lorenzi est sur le point de devenir le nouveau patron du sportif à l’OM.

L’OM avance enfin. Un mois après la nomination de Stéphane Richard, qui entrera en fonction cet été après la fin de la saison, le club provençal a trouvé son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Grégory Lorenzi, qui a amené Brest en Ligue des Champions malgré des moyens financiers très limités. Cela faisait plusieurs mois qu’il avait annoncé la fin de son aventure à Brest, qui aura duré 10 ans. Mais le Corse avait fait le tour de la question dans le Finistère, et négociait depuis le mois d’avril pour rejoindre Nice, et prendre la suite de Florian Maurice.

Lorenzi, la recette de Brest appliquée à l'OM ?

Il n’a toutefois pas pu résister au projet proposé par l’OM, qui revêt forcément plus de prestige qu’une équipe de Nice pas encore assurée de se maintenir. De son côté, Marseille est aussi dans le flou car il est pour l’heure impossible de savoir s’il y aura une Coupe d’Europe au programme la saison prochaine.

Mais Grégory Lorenzi a surtout été séduit par l’idée de se confronter à un univers plus exigeant qu’à Brest. Et il sera forcément servi à l’OM, même si la donne sera totalement changée par rapport aux saisons précédentes. L’ère Longoria est finie, et Stéphane Richard fera ce que lui demande Frank McCourt, à savoir gérer le club à l’économie.

« Sans la manne de la Ligue des champions, il va falloir cesser la fuite en avant qui caractérisait ces dernières saisons la politique sportive de l'OM, capable d'investir de grosses sommes en croisant les doigts pour que les résultats sportifs, et les récompenses économiques, suivent », confie ainsi L’Equipe ce mardi. Le message est clair, le but sera de faire entrer de l’argent dans les caisses, en vendant certains joueurs à grosse valeur marchande, avant d’espérer que Grégory Lorenzi ait la même réussite qu’avec le Stade Brestois, où il était capable de dénicher des joueurs à la fois capables d’améliorer l’équipe, et de faire l’objet d’une belle revente plus tard. Un rêve pour Frank McCourt, même si les noms seront moins ronflants que par le passé à l’OM.